        Türkiye'nin bu yıl 58,5 milyar standart metreküp doğalgaz tüketeceği öngörüldü - Enerji Haberleri

        Türkiye'nin bu yıl 58,5 milyar standart metreküp doğalgaz tüketeceği öngörüldü

        Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Türkiye'nin bu yıl için ulusal doğalgaz tüketim tahminini 58 milyar 511 milyon 978 bin 267 standart metreküp olarak belirledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 10:32 Güncelleme: 31.01.2026 - 10:32
        Doğalgaz için tüketim öngörüsü
        EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Buna göre, 2026 yılı ulusal doğalgaz tüketim tahmininin 58 milyar 511 milyon 978 bin 267 standart metreküp olarak belirlenmesine karar verildi.

        Tüketim tahmini hesaplamasında, doğalgazın metreküp başına 9 bin 155 kilokalori üst ısıl değeri esas alındı.

        Öte yandan, EPDK'nin bir diğer kurul kararıyla Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) 2025 yılı doğalgaz iletim şebekesi yatırım programında revizyona gidildi. Buna göre, daha önce 20 milyar 593 milyon 826 bin 500 lira olarak belirlenen toplam yatırım tutarı, 16 milyar 324 milyon 498 bin 500 lira olarak yeniden düzenlendi.

