Türkiye'nin dört bir yanından adeta eser fışkırıyor
14 bin yıllık yerleşim tarihine sahip Anadolu'nun dört bir yanından adeta eser fışkırıyor. Arkeolojik kazı çalışmaları, son 5 yılda % 65 artırılırken çalışmalar mevsimlikten çıkarılıp bütün yıla yayıldı. Ayrıca 2024'te 639 arkeolojik çalışma gerçekleştirilirken, kaçak kazılarda; 144.868 tane tarihi varlık, 48.292 obje ele geçirildi
Dünyanın ilk yerleşim yerlerinden olan Göbeklitepe ve Çatalhöyük'te gün yüzüne çıkarılan bulgular, Anadolu'ya ilk yerleşimlerin, milattan önce 12 bin yıl öncesinde başladığını gösteriyor.
Göbeklitepe ve Çatalhöyük'ün dışında, Anadolu'da; avcı - toplayıcılıktan, yerleşik düzene ne zaman geçildiğini gösteren birçok yer daha bulunuyor.
Konya'daki Çatalhöyük, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın sayılı arkeolojik merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor.
İlk yerleşimden, günümüze kadar uzanan 14 bin yıllık tarihinde onlarca uygarlığa ev sahipliği yapmış olan Anadolu, bu nedenle arkeolojik olarak dünyanın en bereketli topraklarının başında geliyor.
Öyle ki arkeologlar, yerin metrelerce altında da birkaç santimetre altında da eşsiz tarihi bulgu ve eserlere rastlıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2019'dan itibaren arkeolojik kazıları, mevsimlikten çıkarıp bütün yıla yaydı.
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne bağlı 216 müzede; 3.341.162 tarihi eser muhafaza ediliyor. Yurt dışına kaçırılanların sayısı tam olarak bilinmiyor. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı'nın son yıllardaki yoğun çalışmalarıyla birçok tarihi eserimiz, çeşitli ülkelerden, ülkemize iade edildi.
Boubon antik kentinden çalınan büstler de Türkiye'ye iade edildi.
Son 3 yılda Türkiye'ye iade edilen eser sayıları şöyle;
♦ 2022... 1.121
♦ 2023... 3.059
♦ 2024... 1.149
İsviçre’den 37 eser, Türkiye’ye getirildi. Urartu dönemine ait olduğu tespit edilen eserler arasında; bronz kaplar, at koşum takımı parçaları, kusura tipi idol bulunuyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, bir yandan; yurt dışındaki tarihi eserlerimizin ait oldukları topraklara dönmesini sağlamak için çalışmalar yaparken, diğer yandan da kaçak kazıları önlemek için emniyet ve jandarma birimleriyle birlikte yoğun bir çalışma içinde bulunuyor. Aynı zamanda toprak altından çıkarılan bulgular, tarihin hizmetine sunuluyor.
Son 5 yılda gerçekleştirilen kazı sayısı; % 65 arttı.
♦ 2020... 388
♦ 2021... 439
♦ 2022... 542
♦ 2023... 605
♦ 2024... 639
Gaziantep'teki Dülük Antik Kenti’nde gerçekleştirilen arkeolojik kazı çalışmaları.
İzmir’in Aliağa ilçesinde kaçak kazı yapılan bir alanda, yaklaşık 1500 yıllık mozaik taban ve bir manastır bulundu.
Son 3 yılda müdahale edilen kaçak kazılarda ele geçirilen tarihi varlık ve obje sayıları şöyle;
2022
♦ Kültür Varlığı... 303.047
♦ Obje... 92.453
2023
♦ Kültür Varlığı... 148.810
♦ Obje... 49.694
2024
♦ Kültür Varlığı... 144.868
♦ Obje... 48.292
TOPLAM KAÇAK KAZI SAYISI... 1.914
ELE GEÇİRİLEN TOPLAM KÜLTÜR VARLIĞI SAYISI... 596.725
ELE GEÇİRİLEN OBJE SAYISI... 190.439
29 Aralık 2024'te Karabük'te düzenlenen kaçak kazı operasyonunda ele geçirilen unsurlar.