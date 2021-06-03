Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerEnerjiElektrik
ABONE OL

Türkiye'nin elektrik tüketimi mayısta yüzde 19,2 arttı

Türkiye'nin elektrik tüketimi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,2 artarak 24 milyar 778 milyon 491 bin kilovatsaat oldu.

Türkiye'nin elektrik tüketimi mayısta yüzde 19,2 arttı
AA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye'de geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 884 milyon 168 bin kilovatsaatle 27 Mayıs'ta, en düşük tüketim ise 602 milyon 282 bin kilovatsaatle 13 Mayıs'ta gerçekleşti.

Elektrik tüketimi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,2 artarak 24 milyar 778 milyon 491 bin kilovatsaate yükselirken, üretim de yüzde 20,3 artarak 24 milyar 899 milyon 113 bin kilovatsaat oldu.

Bu dönemde, elektrik üretiminin yüzde 23,3'ü hidroelektrik santrallerinden, yüzde 27,6'sı doğal gaz santrallerinden, yüzde 15,84'ü ise yerli kömür santrallerinden sağlandı.

Üretimde rüzgar enerjisinin payı yüzde 8,3, ithal kömür santrallerinin payı ise yüzde 13,9 olarak kayıtlara geçti. Geri kalan üretim ise jeotermal, güneş, fuel-oil ve biyokütle kaynaklarından elde edildi.

ELEKTRİK İTHALATI YÜZDE 1.33 ARTTI

Öte yandan, Türkiye'nin elektrik ithalatı, bu dönemde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,33 artarak 210 milyon 703 bin kilovatsaatten 213 milyon 510 bin kilovatsaate yükseldi.

Söz konusu ayda, elektrik ihracatı ise yüzde 177 artarak 333 milyon 928 bin kilovatsaat oldu. Geçen yılın mayıs ayında 120 milyon 700 bin kilovatsaat elektrik ihracatı yapılmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Karadeniz'deki çalışmalar meyvelerini veriyor
ENERJİ'Yeni gaz keşfi' açıklaması bekleniyor
Bakan Dönmez: Cumhuriyetimizin 100. yılı nükleer enerji ile taçlanacak
ENERJİBakan Dönmez'den Akkuyu NGS paylaşımı
Brent petrolün varili 71,75 dolar
ENERJİBrent petrol 71 doları aştı
Bakan Dönmez: Alman girişimleri, Türk enerji sektörüne 25 milyar avro yatırım yapıp 15 binin üzerinde istihdam
ENERJİBakan Dönmez’den Alman yatırımcılara çağrı
"Yakın zamanda rüzgarda 10 bin megavatı kutlayacağız"
ENERJİYEKA RES-3'te beklenti 1.6 milyar Euro
Brent petrolün varili 70,48 dolar
ENERJİBrent petrolde artış sürüyor
Küresel enerji yatırımları bu yıl 1,9 trilyon doları bulacak
ENERJİElektriğe 820 milyar dolar yatırım
Vadeli Elektrik Piyasası işleme açıldı
ENERJİVadeli Elektrik Piyasası işleme açıldı
Akkuyu NGS'de o aşama tamamlandı!
ENERJİAkkuyu NGS'de o aşama tamamlandı!
Elektrikte 307 milyon liralık kapasite mekanizması desteği
ENERJİElektrikte 307 milyon TL kapasite desteği