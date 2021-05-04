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Türkiye'nin elektrik tüketimi nisanda yüzde 27,1 arttı

Türkiye'nin elektrik tüketimi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,1 artarak 25 milyar 617 milyon 354 bin kilovatsaat oldu.

Türkiye'nin elektrik tüketimi nisanda yüzde 27,1 arttı
AA

Türkiye'nin elektrik tüketimi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,1 artarak 25 milyar 617 milyon 354 bin kilovatsaat oldu.

AA muhabirinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 911 milyon 582 bin kilovatsaatle 13 Nisan'da, en düşük tüketim ise 746 milyon 758 bin kilovatsaatle 25 Nisan'da gerçekleşti.

Elektrik tüketimi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,1 artarak 25 milyar 617 milyon 354 bin kilovatsaate yükselirken, üretim de yüzde 28,2 artarak 25 milyar 830 milyon 393 bin kilovatsaat oldu.

Bu dönemde, elektrik üretiminin yüzde 31,1'i hidroelektrik santrallerinden, yüzde 21,6'sı doğal gaz santrallerinden, yüzde 15,4'ü ise yerli kömür santrallerinden sağlandı.

Üretimde rüzgar enerjisinin payı yüzde 8,9, ithal kömür santrallerinin payı ise yüzde 13,1 olarak kayıtlara geçti. Geri kalan üretim ise jeotermal, güneş, fuel-oil ve biyokütle kaynaklarından elde edildi.

Aksa Enerji İcra Kurulu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Korkut Öztürkmen, elektrik tüketiminde geçen seneye göre yüksek artışın asıl sebebinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıl yaşanılan kapanma dönemi olduğunu söyledi.

Öztürkmen, salgının etkisine rağmen Türkiye'de sanayi tüketiminin diğer ülkelere göre daha hızlı normalleşmesiyle elektrik tüketiminde net pozitif büyümenin de yaşandığını ifade etti.

- Elektrik ithalatı yüzde 46 azaldı

Türkiye'nin elektrik ithalatı, bu dönemde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 46 azalarak 163 milyon 770 bin kilovatsaatten 88 milyon 771 bin kilovatsaate düştü.

Söz konusu ayda, elektrik ihracatı ise yüzde 85 artarak 301 milyon 744 bin kilovatsaat oldu. Nisan 2020'de 163 milyon 231 bin kilovatsaat elektrik ihracatı yapılmıştı.

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