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Haberlerİş-YaşamTürkiye'nin ham çelik üretimi ocak ayında yüzde 12,7 arttı
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Türkiye'nin ham çelik üretimi ocak ayında yüzde 12.7 arttı

Türkiye'nin ham çelik üretimi, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,7 artışla 3,4 milyon tona yükseldi

Türkiye'nin ham çelik üretimi ocak ayında yüzde 12,7 arttı
AA

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD),ocak ayına ilişkin üretim, tüketim ve dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'nin ham çelik üretimi ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,7 artışla 3,4 milyon tona çıktı.

Geçen yıl 35,8 milyon ton üretim gerçekleştirerek dünyanın yedinci, Avrupa'nın ise en büyük çelik üreticisi olan Türkiye, 2021 yılı ocak ayında da bu konumunu muhafaza etti.

Nihai mamul çelik tüketimi ise ocakta yıllık bazda yüzde 15,1 artışla 3,1 milyon ton oldu. Uzun ürün tüketimi yüzde 32,9 ve yassı ürün tüketimi yüzde 2,2 artış gösterdi.

DIŞ TİCARET VERİLERİ

Türkiye'nin çelik ürünleri ihracatı ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla, miktarda yüzde 15,5 azalarak 1,3 milyon tona, değerde yüzde 1 düşüşle 749 milyon dolara geriledi.

İthalat, ocak ayında uluslararası piyasadaki hızlı talep artışının yol açtığı ürün yetersizliği ve çelik üreticilerinin önceliği iç piyasaya vermeleri sebebiyle, geçen yılın aynı ayına göre, miktar yönünden yüzde 14,3 azalışla 1,2 milyon tona inerken, değerde yüzde 12,2 artışla 872 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Geçen yılın ocak ayında yüzde 97,3 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın ocak ayında yüzde 85,9 seviyesine geriledi.

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