Haliç'in kıyısında oyun geliştirecekler 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Game Factory iş birliğiyle Türk oyun sektöründeki kamu destekli ilk kuluçka merkezi OGEM (Oyun Geliştirme Merkezi) hayata geçti. Oyun stüdyolarını globale taşımayı hedefleyen OGEM; oyun geliştiricilere teknik ekipmandan pazarlamaya, ofis desteğinden mentorluklara kadar çeşitli fırsatlar sunacak.

"TÜRK OYUN SEKTÖRÜNDEN DAHA FAZLA UNICORN ÇIKMASINA KATKIDA BULUNACAĞIZ”

Genç girişimcilere daha fazla destek olabilmek adına Game Factory ile birlikte OGEM'i kurduklarını söyleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, açılışta yaptığı konuçmada şunları söyledi:

"Son birkaç yılda oyun sektörü müthiş bir gelişme gösterdi. Mobil oyunların da etkisiyle adeta kartopu etkisiyle büyüyen sektör, ülkemizde de hızlı bir şekilde gelişmeye başladı. Yerli oyun şirketlerimizin başarıları hepimizi gururlandırdı. Bunun üzerine özellikle genç girişimcilere daha fazla destek olabilmek hedefiyle Game Factory partnerliğinde İBB Oyun Geliştirme Merkezi OGEM'i kurduk. Burada beklentimiz Türkiye oyun sektöründen daha fazla yıldız, daha fazla unicorn çıkmasına katkıda bulunmak. Gençlerimizin hayallerine bir adım daha yaklaşabilmelerini sağlamak."

“İSTANBUL LOKOMOTİF OLACAK”

OGEM sayesinde Türkiye'yi oyun sektörünün ana merkezlerinden biri yapmak istediklerinin altını çizen İmamoğlu, "Buradaki ana amacımız Türkiye'yi oyun sektörünün ana merkezlerinden biri yapmak, OGEM bünyesindeki stüdyolara onlarca kapı açabilmek. İstanbul'da başlayan bu yolculuğun ülkemize yayılacağını, Türkiye'de çoğu sektörde olduğu gibi oyun sektörünün gelişmesinde de İstanbul'un lokomotif rol oynayacağını düşünüyoruz" dedi.

Oyun geliştiricilere özel kuluçka merkezi Game Factory'nin CEO'su Efe Küçük de, oyun sektörünün gelişimi için kamu iş birliklerinin ve bölgesel desteklerin önemine dikkat çekerek, "Hızlı bir şekilde büyüyen oyun sektöründe kamu ve kamu iştiraklerinin aldığı bölgesel aksiyonlar çok ciddi bir önem taşıyor" diye konuştu.

OYUN GELİŞTİRİCİLER HALİÇ’İN KIYISINDA BULUŞACAK

Açılışta verilen bilgiye göre OGEM'e seçilen ekipler, 12 ay sürecek olan kuluçka destekleri kapsamında Haliç manzaralı fiziksel ofis imkanına sahip olacak. Yüksek bütçeli oyunlarda kullanılan mocap (hareket yakalama) gibi teknolojiler, OGEM'de oyun geliştiricilerin kullanımına sunulacak. Ayrıca ekipler tamamen işlerine odaklanabilsinler diye ihtiyaç duyacakları bilgisayar gibi ekipmanlar tahsis edilecek.

EĞİTİMLER DE VERİLECEK

Google, Game Factory, Funmoth Games, Masomo, Bahçeşehir Üniversitesi, WePlay gibi kurumlar tarafından, yazılımdan tasarıma, ürün yönetiminden topluluk yönetimine, yatırımcı ilişkilerinden finansmana kadar geniş bir yelpazede OGEM ekiplerine özel eğitimler verilecek.