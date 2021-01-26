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Türkiye’nin konuştuğu sahte gelinler dosyasında sular durulmuyor. Daha önce evlilik çetesinden Emirhan A. Show TV’de ekranlara gelen Didem Arslan Yılmaz’la VAZGEÇME programında gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak İzmit Kandıra Cezaevine gönderilmişti.

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YAYIN ESNASINDA DOLANDIRDIĞI MAĞDURLARLA YÜZLEŞTİ



Mağdurların çığ gibi büyüdüğü sahte gelin konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. “Nehir Naz” lakaplı sahte gelin Hülya S. Show TV’de ekranlara gelen Didem Arslan Yılmaz’la VAZGEÇME stüdyolarına gelip, insanları evlenme vaadiyle dolandıran bu şebekenin içinde olduğunu itiraf etmişti. Stüdyodaki mağdur ailelerle canlı yayında yüzleşen sahte gelin, izleyenleri şaşkına çevirdi.



Sivas’tan gelen Musa B., sahte gelin Hülya S. tarafından 80 bin lira, Artvin'den canlı yayına telefonda bağlanan mağdur Özer Bey ise 32 bin lira dolandırıldığını ifade etti. Suçlamaları kabul eden sahte gelin, Özer Bey'in açıklamalarının ardından istediği altınları alamayınca kaçtığını itiraf etti. Sahte gelin Hülya S.'nin, canlı yayına katılmadan önce bile dolandırdığının ortaya çıkması ise herkesi şoke etti.



DÜĞÜN DAVETİYESİ BİLE BASTIRMIŞLAR



Ordu'dan gelen bir diğer sahte gelin mağduru Ahmet T. de toplam 61 bin lira dolandırıldığını söylerken, Ahmet T.'nin Hülya S. ile birlikte bastırdıkları düğün davetiyesi yine yayın sırasında ortaya çıktı. Bu kadar da olmaz dedirten görüntüler izleyenler tarafından şaşkınlıkla karşılandı.



SON 4 AYDA 5 FARKLI İLDEN 278 BİN LİRALIK VURGUN YAPTI



Mağdurların ifadeleri herkesi şaşırtmaya devam ederken, Afyon’dan gelen Ali K. başlık parası ve altınlarla birlikte toplam 60 bin lira, Amasya'dan Sabahattin K. ise başlık parası ve altınlarla beraber toplam 45 bin lira dolandırıldıklarını ifade etti. Böylece sahte gelin Hülya S.’nin son 4 ayda 5 farklı ilden toplam 278 bin liralık vurgun yaptığı ortaya çıktı!



'SAHTE GELİNLER OLAYI' ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR



Şu ana dek Türkiye'nin 35 ilinde insanları mağdur ettiği öğrenilen ve toplamda 4 milyon 59 bin lira dolandırdığı ortaya çıkan evlilik çetesi hakkında çarpıcı gelişmeler her geçen gün yaşanmaya devam ederken, mağdurların sayısı giderek artıyor.



Türkiye'nin konuştuğu sahte gelinler olayına dair tüm gerçekler Show TV ekranlarında Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME programında gündeme gelmeye devam edecek.