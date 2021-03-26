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İşte rakamlarla Türkiye oyun pazarı...

Pandemi süreciyle birlikte oyun oynama süresi yüzde 30 artan Türkiye’de, 32 milyon olan oyuncu sayısı 36 milyona çıkarken, toplam yıllık hasılat ise 7 milyar TL’yi geçti. İşte “Türkiye Oyun Sektörü 2020 Raporu” ile ortaya çıkan dikkat çeken rakamlar...

Türkiye oyun pazarı 7 milyar TL'yi aştı - Haberler
7 milyar TL’lik oyun
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HABERTURK.COM

Oyun sektörü dünyadaki büyümesini hızla sürdürürken, Türkiye pazardaki payını her geçen gün artırıyor. Oyun ve Espor Ajansı Gaming in Turkey’in yayımladığı ‘Türkiye Oyun Sektörü 2020 Raporu’na göre Türkiye oyun pazarında bir önceki yıl 32 milyon olan oyuncu sayısı 36 milyona, 830 milyon dolar olan toplam hasılat ise 880 milyon dolara (7 milyar TL) yükseldi.

Pandeminin, oyun sektörünün büyümesini hızlandırdığını ve bu dönemde oyun oynama sürelerinin yüzde 30 arttığını belirten Gaming in Turkey Oyun ve Espor Ajansı Kurucusu Ozan Aydemir; büyümede, oyun teknolojilerinin gelişmesinin, firmaların espor ve sektöre yatırım yapmasının ve Türk oyun yayıncılarının etkili olduğunu söyledi.

9 AYDA 2 MİLYAR DOLARLIK HACİM

2020 yılında Peak Games ve Rollic Games’in Zynga tarafından 1.8 milyar dolar ve 168 milyon dolar ile satın alınmasını yılın en önemli gelişmeleri olduğunu aktaran Aydemir, 2020'nin 9 aylık döneminde oyun sektöründe gerçekleşen hisse satışı işlemlerinin yaklaşık 2 milyar dolarlık hacim yarattığını belirtti. Tüm bu gelişmelerim oyun sektörünü en fazla yatırım alan sektör konumuna taşıdığı belirtilen rapora göre Türkiye, dünya oyun pazarında gelen yılı 18’inci sırada tamamladı.

DÜNYA PAZARI 159 MİLYAR DOLARA ÇIKTI

Dünya oyun pazarı 2020 yılında pandeminin de etkisiyle yüzde 9.3 büyüyerek 159 milyar dolara ulaştı. Bu büyüme Türkiye’de kendisini; geçtiğimiz yıl 32 milyon olan oyuncu sayısını 36 milyona, 830 milyon dolar olan toplam hasılatı 880 milyon dolara yükselterek gösterdi.

TL olarak 7 milyar TL’lik büyüklüğü aşan Türkiye oyun sektörü pazarının; 450 milyon dolarla mobil oyunlar, 230 milyon dolar ile bilgisayar ve 200 milyon dolarla konsol oyun pazarı olarak gerçekleştiği tahmin ediliyor. 83 milyonu aşkın nüfusu bulunan Türkiye’de; 35 milyon mobil, 22 milyon bilgisayar, 17 milyon konsol oyuncusu bulunuyor. Yine Türkiye’de erkeklerin yüzde 55’i, kadınların yüzde 45’i oyun dünyasında yer alıyor.

KULLANICI SAYISINDA TÜM ZAMANLARIN REKORU

Yine bu dönemde dünyanın en büyük oyun dağıtım ağı ve platformlarından biri olan Steam’de anlık aktif kullanıcı sayısı 23 milyonu geçerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Yoğunluk artışı sadece Steam’de değil diğer üm oyun platformlarında ve oyunlarda da gözlendi.

HİÇ OYNAMAYANLAR BİLE PANDEMİ İLE BAŞLADI

2020 yılında Hypecasual oyunlar yeni oyuncular için trend olurken, hardcore oyuncular bir önceki sene olduğu gibi; Battle Royale, FPS, Strateji ve MOBA oyunlarını tercih etti. Her kitlenin sevebileceği türdeki Among Us, Fall Guys gibi casual oyunlar dönemsel olarak sektöre damga vurdu.

Offline etkinlikler yerini online turnuvalara devrederken sayısız turnuva, oyuncular ve aynı zamanda markalar için yeni bir dünya yarattı. Pandemi etkisi altında geçen 2020 yılında daha önce hiç oyun oynamayanlar dahi oyun oynarken, raporun bir diğer çarpıcı detayı ise Türkiye’deki yetişkinlerin yüzde 79’unun mobil oyun oynaması oldu.

EN BÜYÜK TREND HYPER-CAUSAL

Pandemi dönemindeki en büyük trend, mobil oyunlar ve tür olarak hyper-casual oyunlar oldu. Mobil oyunlarda genel hakimiyet hyper-casual tarzında ve PUBG Mobile, Garena Free Fire, LOL Wild Rift, Brawls Stars, Kafa Topu 2, Lords Mobile gibi online rekabetin çok yoğun olduğu geniş kitlelere hitap edebilen oyunlarda gerçekleşti.

Birçok global şirketin büyük IP’lerinin mobil versiyonlarını hazırladığını belirten Aydemir, bu şirketlerin PC oyunları dışında mobil oyun yelpazesini de genişlettiğini sözlerine ekleyerek; hem global hem de lokal hypecasual oyun üretimi yapan oyun firmalarının sayısının hızla arttığını, tüm bunlarla birlikte sektöre yatırım yapmak isteyen ve sektör bağımsız birçok yatırımcı ve firmanın da oyun ve e-spor sektörünü yakından takip ettiğini vurguladı.

TÜRK OYUNLARINA 5 ÜZERİNDEN 3.94 PUAN

Raporda; Türkiye’nin en sevdiği oyun türü olarak yüzde 49.2 ile ilk sırada aksiyon ve macera oyunları, ikinci sırada yüzde 46.2 ile puzzle, üçüncü sırada yüzde 45.7 oran ile yarış oyunları yer alıyor.

Raporda yer alan bilgilere göre Google Play'de 171 bin 986 oyun yayıncısı arasında 2 bin 689 Türk yayıncı bulunuyor. 439 bin 890 oyunun bulunduğu platformda Türk yayıncıların sunduğu 8 bin 55 oyun yer alıyor. Türk yayıncıların oyunlarının ortalama puanı 5 üzerinden 3.94 olarak göze çarpıyor. Bu alanda mobil oyunların genel ortalaması ise 3.76.

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