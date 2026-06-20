A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası yolculuğunda önemli bir eşikten daha geçmeye hazırlanıyor. İlk karşılaşmanın ardından tüm dikkatler bu kez Türkiye - Paraguay mücadelesine çevrilmiş durumda. Futbolseverler ise “Türkiye - Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?” sorularının yanıtını yoğun şekilde araştırıyor. Grup aşamasında büyük önem taşıyan bu kritik randevu öncesi geri sayım devam ederken, millilerin sahaya hangi kadroyla çıkacağı ve karşılaşmanın canlı yayın bilgileri büyük merak konusu haline geldi. Türkiye’nin turnuvadaki kaderini yakından ilgilendiren bu zorlu maçla ilgili tüm detaylar ve canlı izleme bilgileri haberimizde yer alıyor.