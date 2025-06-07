2025 FIVB Milletler Ligi’nde (VNL) mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, 3. maçında Polonya ile karşılaşacak. Çin etabındaki ilk iki maçında Fransa'yı 3-1, Tayland'ı ise 3-0 yenen Filenin Sultanları, Polonya'yı da mağlup ederek galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Ay-yıldızlıların heyecan dolu mücadelesini izlemek isteyen voleybolseverler Türkiye-Polonya voleybol maçı canlı izle kanalını araştırıyor. İşte, TRT Spor Yıldız linki ile Filenin Sultanları 2025 Milletler Ligi Türkiye-Polonya voleybol maçı canlı yayın izle…