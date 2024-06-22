Türkiye-Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
EURO 2024'e Gürcistan galibiyetiyle başlayan A Milli Futbol Takımımız, yeni bir zafer peşinde. Ay-yıldızlılar, F Grubu'ndaki ikinci maçında Ronaldo'lu, Bernardo Silva'lı, Bruno Fernandes'li Portekiz ile karşılaşacak. Milliler, güçlü rakibini mağlup ederse, gruptan lider çıkma yolunda dev bir adım adacak. Peki, Türkiye-Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? A Milli Takım'ın muhtemel 11'i ve diğer detaylar haberimizde...
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) ikinci maçını bu akşam Portekiz ile yapacak.
Gruptaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yenen ay-yıldızlı ekip, Portekiz'i de yenerek 2'de 2 yapmayı hedefliyor.
Portekiz de ilk maçında Çekya'yı uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 mağlup etti.
İkinci maçlar öncesinde milli takım, Portekiz'in averajla önünde lider durumda bulunuyor.
Türkiye ile Portekiz arasındaki karşılaşma BVB Dortmund Stadı'nda oynanacak ve TSİ 19.00'da başlayacak.
Grubun diğer maçında ise Gürcistan ile Çekya karşı karşıya gelecek. Hamburg'da oynanacak mücadele TSİ 16.00'da başlayacak.
ALMAN HAKEM YÖNETECEK
Türkiye ile Portekiz arasındaki karşılaşmada, ev sahibi ülke Almanya'dan hakem Felix Zwayer düdük çalacak. Zwayer'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Stefan Lupp ve Marco Achmüller yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, İspanya Futbol Federasyonundan Jesus Gil Manzano olacak. Karşılaşmada Alman Bastian Dankert ise VAR görevini üstlenecek.
İRFAN CAN YOK
A Milli Takım'da tedavisi süren İrfan Can Kahveci bu maçta da forma giyemeyecek.
İsmail Yüksek'in de bu mücadelede forma giymesi beklenmiyor.
Hazırlıklarını tam kadro sürdüren Portekiz'de ise sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.
MİLLİ TAKIM'DA 2 İSİM KART SINIRINDA
Türkiye'de ve Portekiz'de maç öncesinde ikişer futbolcu, sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
İlk maçlarda sarı kartla uyarılan milli futbolcular Hakan Çalhanoğlu ve Abdülkerim Bardakcı ile Portekiz'den Rafael Leao ve Francisco Conceiçao, kart görmeleri halinde son grup müsabakasında cezalı duruma düşecek.
A MİLLİ TAKIM'IN MUHTEMEL 11'İ
MERT GÜNOK
MERT MÜLDÜR
SAMET
ABDÜLKERİM
FERDİ
KAAN
HAKAN
ORKUN