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Haberler Dünya Türkiye seçimini yaptı: Yurt dışı oylarında sonuç ne oldu?
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Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu: Yurt dışı oylarında sonuç ne oldu?

Türkiye 13. Cumhurbaşkanı için seçimini yaptı. Saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de tamamlanırken resmi olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 13. cumhurbaşkanı oldu. Peki yurt dışı oylarını kim önde tamamladı.

Türkiye seçimini yaptı: Yurt dışı oylarında sonuç ne oldu?
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Türkiye Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için sandık başına gitti. Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarıştığı seçimlerde yurt dışında kullanılan oylarda sonuçlar belli oluyor.

28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Yurt Dışı Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK), 28 Mayıs'ta yapılan seçimler kapsamında, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 426 bin 183 kayıtlı seçmene oy kullanma hakkı verildi. YSK'nın açıkladığı verilere göre 1 milyon 608 bin seçmen oy kullandı. Oyların 1 milyon 601 bin 201'i geçerli sayıldı.

Saat 09.15 itibariyle yurt dışında kullanılan oyların yüzde 93,1'i açıldı, 3.455 sandıktan 3217'sinin verileri paylaşıldı.

Bu sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1 milyon 35 bin 467 oy ile yüzde 59.39, Kemal Kılıçdaroğlu ise 708 bin 11 oy ile yüzde 40,61 oy oranına ulaştı.

28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

İLK TUR SONUÇLARI NASILDI?

14 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ilk turunda Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 milyon 47 bin 740 oy ile yüzde 57.47, Kılıçdaroğlu ise 721 bin 427 oy ile yüzde 39.57 almıştı. Sinan Oğan 34 bin 626 kişi ile oyların yüzde 1.90'ını, adaylıktan çekilen Muharrem İnce ise 19 bin 313 ile yüzde 1.06'sını almıştı.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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