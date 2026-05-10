Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde küme düşen son takım Mersinspor

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde küme düşen son takım Mersinspor

        Mersinspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında konuk olduğu Trabzonspor'a 90-80 yenilerek küme düştü. Mersinspor, bu sezon ONVO Büyükçekmece Basketbol'un ardından küme düşmesi kesinleşen son takım oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Mayıs 2026 - 20:10 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Potada küme düşen son takım belli oldu!

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasındaki deplasmanda Trabzonspor'a 90-80'lik skorla kaybeden Mersinspor, bir alt lige düştü.

        Mücadelede ilk sayı konuk ekipte March'ın dışarıdan atışıyla geldi. Trabzonspor, Berk Demir, Hamm ve Reed'in bulduğu sayılarla karşılık vererek ilk periyodu 25-20 önde tamamladı.

        İkinci periyota Reed ve Taylor'un etkili oyunuyla hızlı başlayan ev sahibi ekip, 14. dakikada farkı 12'ye kadar çıkardı. (35-23) Trabzonspor, üstünlüğünü hissettirdiği periyotu 49-33 önde bitirdi.

        Trabzonspor, Ege Arar'ın hücum ribauntlarındaki etkili oyunuyla üçüncü periyotu 66-55'lik skorla üstün geçti.

        Bordo-mavililer, son periyotu da önde bitirerek maçtan 90-80 galip ayrıldı.

        REKLAM

        Mersinspor, ONVO Büyükçekmece Basketbol'un ardından lige veda eden ikinci takım oldu.

        Salon: Hayri Gür

        Hakemler: Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil, Özge Şentürk Bayraktar

        Trabzonspor: Reed 25, Berk Demir 9, Yeboah 11, Hamm 12, Taylor 12, Girard 12, Alican Güney 2, Batu Bircan, Ege Arar 7, Dorukhan Engindeniz

        Mersinspor: Olaseni 11, March 23, Cowan 19, Ergi Tırpancı 2, Chassang, Kartal Özmızrak 4, Leon Apaydın 3, White 18, Enoch

        1. Periyot: 25-20

        Devre: 49-33

        3. Periyot: 66-55

        4. Periyot: 90-80

        ÖNERİLEN VİDEO

        Maça horon teperek ısındılar

        Maça horon teperek ısındılar

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran medyası: İran ABD'nin önerisine yanıt verdi
        İran medyası: İran ABD'nin önerisine yanıt verdi
        Hantavirüs gemisinde tahliyeler başladı
        Hantavirüs gemisinde tahliyeler başladı
        Cumhurbaşkanı Anneler Günü'nü kutladı
        Cumhurbaşkanı Anneler Günü'nü kutladı
        Arda Turan'lı Shakhtar şampiyon!
        Arda Turan'lı Shakhtar şampiyon!
        G.Saray'ın şampiyonluğu Avrupa basınında!
        G.Saray'ın şampiyonluğu Avrupa basınında!
        Acı görüntü! Cenazesi, kullandığı çekici ile taşındı
        Acı görüntü! Cenazesi, kullandığı çekici ile taşındı
        Hürmüz'de sessiz savaş, masada eksik barış
        Hürmüz'de sessiz savaş, masada eksik barış
        Düzce'de rafting sırasında facia! Sporcu kadın hayatını kaybetti!
        Düzce'de rafting sırasında facia! Sporcu kadın hayatını kaybetti!
        Üç silahşor şampiyonluğu getirdi!
        Üç silahşor şampiyonluğu getirdi!
        3,5 milyon sayfalık Epstein arşivi halka açıldı
        3,5 milyon sayfalık Epstein arşivi halka açıldı
        "Osimhen'i 150 milyon Euro'ya satmam!"
        "Osimhen'i 150 milyon Euro'ya satmam!"
        Hantavirüs krizi! Belirtileri neler, nasıl tedavi ediliyor?
        Hantavirüs krizi! Belirtileri neler, nasıl tedavi ediliyor?
        Savaş değişti, Trump'ın söylemleri değişmedi
        Savaş değişti, Trump'ın söylemleri değişmedi
        Bu ilaçlamalara dikkat: Panzehri yok, ölüme neden olur
        Bu ilaçlamalara dikkat: Panzehri yok, ölüme neden olur
        "Anneler Günü kutlu olsun"
        "Anneler Günü kutlu olsun"
        En güçlü bağlanma rekoru
        En güçlü bağlanma rekoru
        Dyatlov Geçidi’ndeki 9 dağcıya ne oldu?
        Dyatlov Geçidi’ndeki 9 dağcıya ne oldu?
        Polisle karşı karşıya geldiler
        Polisle karşı karşıya geldiler
        Katy Perry açacak
        Katy Perry açacak
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!