Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Türkiye-Slovenya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? FIVB Milletler Ligi Türkiye-Slovenya voleybol maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

        Türkiye-Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FIVB Milletler Ligi

        2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi ikinci hafta maçları için heyecan dorukta. A Milli Erkek Voleybol Takımı, VNL'nin ikinci haftasının ilk maçında Slovenya ile karşı karşıya gelecek. Çin etabını 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet ile tamamlayan Filenin Efeleri, Bulgaristan'ın Burgaz şehrinin ev sahipliği yapacağı haftada çıkış arıyor. 3 puanla 16. sırada yer alan ay-yıldızlılar, organizasyonda üst sıralara çıkmayı hedefliyor. Peki, Türkiye-Slovenya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Türkiye-Slovenya voleybol maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2025 - 14:08 Güncelleme: 25.06.2025 - 14:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        A Milli Erkek Voleybol Takımı’nın 2025 FIVB Milletler Ligi (VNL) mücadelesi devam ediyor. Ligin ikinci haftasına Bulgaristan'ın Burgaz şehri ev sahipliği yapacak. Filenin Efeleri, 2. etapta ilk olarak Slovenya ile karşılaşacak. Çin etabını 4'te 1 yaparak tamamlayan ay-yıldızlı ekip, organizasyonda üst sıralara çıkmanın yollarını arayacak. Millilerin mücadelesini takip etmek isteyen voleybolseverler ise Türkiye-Slovenya voleybol maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Peki, Türkiye-Slovenya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, detaylar...

        2

        TÜRKİYE-SLOVENYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Türkiye-Slovenya voleybol maçı, 25 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 16.00'da başlayacak.

        3

        TÜRKİYE-SLOVENYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

        Filenin Efeleri’nin heyecan dolu karşılaşması, TRT Spor Yıldız ekranından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        4

        TÜRKİYE-SLOVENYA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE LİNKİ

        Milli takımın mücadelesini aşağıdaki link aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

        https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor-yildiz

        5

        FİLENİN EFELERİ 2. HAFTA MAÇ PROGRAMI 2025

        Millilerimizin maç programı şu şekilde:

        25 Haziran 2025

        16.00 Türkiye-Slovenya (TRT Spor Yıldız)

        26 Haziran 2025

        18.30 Türkiye-Ukrayna (TRT Spor)

        28 Haziran 2025

        19.00 Bulgaristan-Türkiye (TRT Spor)

        29 Haziran 2025

        15.00 Türkiye-Fransa (TRT Spor)

        6

        TÜRKİYE 2. HAFTA MAÇ KADROSU

        Milli takımın ikinci hafta kadrosunda şu milli voleybolcular yer alıyor:

        Pasörler: Murat Yenipazar, Hilmi Şahin

        Pasör Çaprazları: Berk Dilmenler, Can Koç

        Smaçörler: Yiğit Gülmezoğlu, Efe Mandıracı, Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija

        Orta Oyuncular: Bedirhan Bülbül, Vahit Emre Savaş, Mert Matic, Ertuğrul Gazi Metin, Ahmet Tümer

        Liberolar: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu

        7

        İLK 8'DE YER ALAN TAKIMLAR FİNALLERDE MÜCADELE EDECEK

        A Milli Erkek Voleybol Takımı, Voleybol Milletler Ligi’nin 2. haftasında 25-29 Haziran 2025 tarihleri arasında Bulgaristan’da, 3. haftasında 15-20 Temmuz 2025 tarihleri arasında Japonya'da mücadele edecek.

        18 takımın mücadele edeceği VNL’de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. Çeyrek finallerde ülkeler 1-8, 2-7, 3-6 ve 4-5 şeklinde eşleşecek.

        8
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        7 yıldır kayıptı! Kocası cinayeti itiraf etti!
        7 yıldır kayıptı! Kocası cinayeti itiraf etti!
        Damatsız düğün yapmış ölü bulunmuştu! Huzurevine soruşturma!
        Damatsız düğün yapmış ölü bulunmuştu! Huzurevine soruşturma!
        İsrail-İran ateşkesinde son durum ne?
        İsrail-İran ateşkesinde son durum ne?
        Trump: Ateşkes çok iyi gidiyor
        Trump: Ateşkes çok iyi gidiyor
        Marketteki hırsız kiracısı çıktı! Evine gittiğinde artık çok geçti!
        Marketteki hırsız kiracısı çıktı! Evine gittiğinde artık çok geçti!
        Uğurcan transferinde Fenerbahçe bir adım önde!
        Uğurcan transferinde Fenerbahçe bir adım önde!
        Dağa gitmek istedi, kâbusu yaşattı!
        Dağa gitmek istedi, kâbusu yaşattı!
        F.Bahçe'nin Sancho teklifi ortaya çıktı!
        F.Bahçe'nin Sancho teklifi ortaya çıktı!
        Kocası için ağır müebbet istenmişti! Beraat etti!
        Kocası için ağır müebbet istenmişti! Beraat etti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile görüştü
        Zabıta memuru canına kıydı! Belediye başkanı yaralandı!
        Zabıta memuru canına kıydı! Belediye başkanı yaralandı!
        Benzin ve motorine indirim bekleniyor
        Benzin ve motorine indirim bekleniyor
        Kenan Yıldız'a dev teklif!
        Kenan Yıldız'a dev teklif!
        New York'a tarihinin ilk Müslüman adayı: Zohran Mamdani
        New York'a tarihinin ilk Müslüman adayı: Zohran Mamdani
        Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu'na dev teklif!
        Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu'na dev teklif!
        99 milyon yıllık kehribarın içinde zombi mantarı bulundu!
        99 milyon yıllık kehribarın içinde zombi mantarı bulundu!
        Doktorlar için yeni dönem
        Doktorlar için yeni dönem
        Karnın sağ alt köşesinde saklanan tehlike
        Karnın sağ alt köşesinde saklanan tehlike
        Tatilde aşk hali
        Tatilde aşk hali
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi