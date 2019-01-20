Arkeolojik verilere göre Hititler tarafından kaya tuzu çıkarılan, merkeze 19 kilometre mesafede bulunan tuz madenindeki üretim çalışmaları özel bir firma tarafından sürdürülüyor.

Kamyon ve iş makinelerinin rahatça girip çıkabileceği yükseklik ve genişliğe sahip mağarada 23 kilometre uzunluğunda yol bulunuyor. Mağara içinde yön bulabilmek için galeriler arasında cadde isimleri ve yön tabelaları da yer alıyor.





14 BİN ÇEŞİT KULLANIM ALANINA SAHİP

İşletme müdürü Murat Danacı, yaptığı açıklamada, mağarada tahmini olarak 5 bin yıldır kaya tuzu üretiminin devam ettiğini söyledi.

Üretimlerinin her geçen gün artan bir tempoyla sürdüğüne işaret eden Danacı, "Şu anda günlük yaklaşık 1500 tonluk üretim gerçekleştirebiliyoruz. Bugünkü ömrüyle Türkiye'ye tek başına 400 yıl yetebilecek bir rezerve sahibiz." dedi.

Kaya tuzunun 14 bin çeşit kullanım alanına sahip olduğunun altını çizen Murat Danacı, Türkiye'de bu alanda öncü olarak faaliyetlerini sürdürdüklerini dile getirdi.

MADENDE GÜNDE 4 PATLAMA YAPILIYOR

Mağara içinde kilometrelerce uzunluğunda yol bulunduğunu, kendilerinin de yıllık 1 kilometre ilerleme kaydettiklerini ifade eden Danacı, şöyle devam etti:

"Galeri boyutlarımız ortalama 10 metre yüksekliğinde, 20 metre genişliğindedir. Delme, patlatma yöntemi dediğimiz delikler delip, patlayıcı maddeleri uzaktan emniyetli bir şekilde patlatıyoruz. Günde 4 patlatma yaparak üretimimizi gerçekleştiriyoruz. Daha sonra almış olduğumuz cevheri kepçe yardımıyla kamyonlara yükleyip, tuz fabrikalarına sevkini gerçekleştiriyoruz."

Kaya tuzunun sağlık açısından faydalı olduğuna değinen Murat Danacı, "Bizim işletmemiz hem kaya tuzu açısından Türkiye'nin öncü işletmesidir hem de tarihi bir işletmedir. Bu tarihin devamını sağlamak için inşallah biz de tarihe geçeriz diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.