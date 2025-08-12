Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu, yılın ilk yarısına dair ellerindeki verilerin y&uuml;r&uuml;t&uuml;len &ccedil;alışmaların somut sonu&ccedil;larını almaya devam ettiğini g&ouml;sterdiğini belirterek, İlk yarıda kaydedilen y&uuml;zde 27,1 lik artış ve yıllıklandırılmış rakamın 13,1 milyar dolara ulaşması, yatırımcıların T&uuml;rkiye ekonomisine olan g&uuml;veninin net bir g&ouml;stergesi ifadelerini kullandı. Yatırım ve Finans Ofisinden yapılan yazılı a&ccedil;ıklamada, T&uuml;rkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından a&ccedil;ıklanan 2025 yılı haziran ayı verilerine g&ouml;re T&uuml;rkiye ye gelen Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) hacminin yılının ilk yarısında bir &ouml;nceki yılın aynı d&ouml;nemine kıyasla y&uuml;zde 27,1 artarak 6,3 milyar dolar seviyesine ulaştığı belirtildi. Haziran ayı itibarıyla yıllıklandırılmış UDY tutarının 13,1 milyar dolar olarak kaydedilerek, Mayıs 2023 ten bu yana en y&uuml;ksek seviyesine eriştiğine işaret edilen a&ccedil;ıklamada, verilere g&ouml;re, yılın ilk yarısında T&uuml;rkiye ye en fazla yatırım yapan &uuml;lkeler sıralamasında Hollanda nın birinci, Kazakistan ın ikinci ve ABD nin &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; sırada konumlandığı ifade edildi. A&ccedil;ıklamada bu &uuml;lkeleri sırasıyla Almanya, Azerbaycan, İsvi&ccedil;re, Fransa, BAE, Birleşik Krallık ve Avusturya nın takip ettiği aktarıldı. Sekt&ouml;rel bazda incelendiğinde, yılının ilk yarısında y&uuml;zde 47 payla toptan ve perakende ticaret sekt&ouml;r&uuml;n&uuml;n en fazla uluslararası doğrudan yatırım &ccedil;eken sekt&ouml;r olduğuna vurgu yapılan a&ccedil;ıklamada, imalat sekt&ouml;r&uuml;n&uuml;n y&uuml;zde 27 payla ikinci sırada yer aldığı, finans ve sigorta faaliyetleri sekt&ouml;r&uuml;n&uuml;n y&uuml;zde 8 payla &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; sırada konumlandığı kaydedildi. A&ccedil;ıklamada, T&uuml;rkiye nin ekonomideki istikrarlı politikaları ve stratejik konumunun sonucu olarak değerlendirilen bu artışın, k&uuml;resel ekonomik belirsizliklere rağmen &uuml;lkenin uluslararası yatırımcılar nezdindeki cazibesinin g&uuml;&ccedil;lendiğini g&ouml;sterdiğine işaret edildi. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu nun g&ouml;r&uuml;şlerine de a&ccedil;ıklamada yer verildi. Dağlıoğlu, D&uuml;nyanın Bağlantı Noktası olarak adlandırdıkları vizyonları doğrultusunda, T&uuml;rkiye yi bir ekonomik g&uuml;&ccedil; merkezi olarak konumlandırdıklarını ifade etti. Jeostratejik konumu, yetenekli insan kaynağı ve gelişmiş altyapısıyla T&uuml;rkiye nin k&uuml;resel değer zincirlerinde &ouml;nemli bir akt&ouml;r haline geldiğini ve gelişmekte olan &uuml;lkelerden daha g&uuml;&ccedil;l&uuml; bir performans sergilediğini belirten Dağlıoğlu, Ge&ccedil;tiğimiz haziran ayında Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı nın (UNCTAD) hazırladığı 2025 D&uuml;nya Yatırım Raporu nda kesinleşen verilere g&ouml;re 2024 yılında k&uuml;resel doğrudan yatırımların y&uuml;zde 11 d&uuml;şt&uuml;ğ&uuml; bir ortamda T&uuml;rkiye, y&uuml;zde 10,2 artışla 11,7 milyar dolar yatırım &ccedil;ekmeyi başardı. yorumunu yaptı. Katma değeri y&uuml;ksek, nitelikli UDY projelerini &ouml;nceleyen bir yaklaşım benimsiyoruz Dağlıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın liderliğinde s&uuml;rd&uuml;r&uuml;len başarılı performansın 2025 yılının ilk yarısında da hız kesmeden devam ettiğini aktardı. &Ouml;zellikle girişimcilik ekosistemindeki teknoloji yatırımlarının kendilerini sevindiren &ouml;nemli aşamalar kaydettiğini belirten Dağlıoğlu, 2025 yılının ilk yarısına dair elimizdeki veriler g&ouml;steriyor ki y&uuml;r&uuml;tt&uuml;ğ&uuml;m&uuml;z &ccedil;alışmaların somut sonu&ccedil;larını almaya devam ediyoruz. İlk yarıda kaydedilen y&uuml;zde 27,1 lik artış ve yıllıklandırılmış rakamın 13,1 milyar dolara ulaşması, yatırımcıların T&uuml;rkiye ekonomisine olan g&uuml;veninin net bir g&ouml;stergesi. a&ccedil;ıklamasını yaptı. Dağlıoğlu, T&uuml;rkiye nin uluslararası doğrudan yatırımlar performansının &ouml;zellikle nitelikli yatırımlar alanında artarak s&uuml;rmesine g&uuml;venlerinin tam olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: Katma değeri y&uuml;ksek, nitelikli UDY projelerini &ouml;nceleyen bir yaklaşım benimsiyoruz. Bu kapsamda sadece ekonomik b&uuml;y&uuml;kl&uuml;k değil &ouml;zellikle teknoloji transferi sağlayan, istihdam yaratma potansiyeli y&uuml;ksek, tedarik zinciri entegrasyonunu g&uuml;&ccedil;lendiren ihracat odaklı yatırım projelerine &ouml;ncelik veriyoruz. &Ouml;n&uuml;m&uuml;zdeki d&ouml;nemde de stratejimiz doğrultusunda yatırım ortamını iyileştirmeye y&ouml;nelik &ccedil;alışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz.