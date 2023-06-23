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Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı: Ekmeğin 10 TL'ye çıkması söz konusu değil

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, temmuzda yapılacak görüşmeler sonucu ekmeğin kilogram fiyatının 35,5 liranın üzerine çıkmayacağını düşündüğünü, tane fiyatının da 10 liraya yükselmesinin söz konusu olmadığını bildirdi

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı: Ekmeğin 10 TL'ye çıkması söz konusu değil
AA

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Federasyon Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, ekmek fiyatlarına ilişkin tartışmaları değerlendirdi.

Ekmek fiyatlarına yönelik yetkisi olmayanlarca yapılan açıklamaların halkta ve piyasada yanlış anlaşılmalara yol açtığını belirten Balcı, haziranda ekmeğe zam öngörmediklerini ifade etti. Balcı, "Ekmeğin 10 lira olması söz konusu değil" dedi.

"ASGARİ ÜCRETİN YANSIMASI OLACAK"

Ekmek maliyetinde un, işçilik ve diğer işletme masraflarının belirleyici olduğuna dikkati çeken Balcı, Toprak Mahsulleri Ofisinin ekmek için uygun fiyatlı, torbası 350 lira olan un verme uygulamasının sona erdiğini, temmuz itibarıyla asgari ücrete yapılan artışın da yansımasının olacağını söyledi.

Şu an piyasada un fiyatının torba başına 520 lirada regüle olduğunu vurgulayan Balcı, "İşletme giderlerinde en az yüzde 55-60 artış görüldü. Ekmek fiyatlarında bir değişiklik zaruret oldu, mutlaka bir değişikliğe gitmemiz gerekiyor. Çünkü fırıncı esnafımızın ekmek üretmesi gerekiyor. Aynı şekilde kaliteli ekmek üretmesi gerekiyor. Bununla birlikte ekmek temel gıda maddesi olduğu için uygun fiyatlı olmalı, en uygun fiyat belirlenmeli. Bugüne kadar hep bu yolu izledik ve buna göre hareket ettik"

"KİLOGRAM FİYATI 35 TL'NİN ÜZERİNDE OLMAYACAK"

Balcı, temmuzda peyderpey illerin yeni fiyata geçebileceğini belirterek, "Bugüne kadar hassas bir şekilde ekmek fiyatı belirleniyorsa bizler de bundan sonra buna göre maliyeti hesabı yaparak, bunu ekmeğe yansıtacağız ama Türkiye geneline baktığımızda azami olarak kilogram fiyatının 35,5 liranın üzerinde olmayacağını düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Sektörün sorunlarına da değinen Balcı, bazı zincir marketlerin ekmekle ilgili yönetmeliğe uymadıklarını, bu konuda Ticaret Bakanlığı ile görüşeceklerini, cezalar yetersizse de bunun değerlendirilerek olumsuzluğun ortadan kaldırılmasını isteyeceklerini sözlerine ekledi.

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