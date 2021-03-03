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HaberlerTeknolojiTürkiye’nin 'En Etkin 50 CMO'su belli oldu - Haberler
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Pazarlama yöneticilerinin 'dijital' bütçesi pandemiyle yüzde 74 arttı

Türkiye’nin “En Etkin 50 CMO” listesi açıklandı. Listede yer alan pazarlama yöneticilerinin 2020’de gerçekleştirdikleri çalışmalarda dijitale ayırdıkları bütçeler, pandeminin etkisiyle bir önceki yıla oranla yüzde 74 arttı. Türkiye’nin en büyük şirketlerinin pazarlama koltuğunda oturanların yüzde 48’i kadın yöneticilerden oluşurken, yüzde 26’sı ise Boğaziçi Üniversitesi mezunu.

Türkiye’nin 'En Etkin 50 CMO'su belli oldu - Haberler
HABERTURK.COM

Dünya, geçtiğimiz yıl her anlamda zorlu bir dönemden geçerken organizasyonlar da en büyük sınavlarını verdi. Bu durum pek çok sürecin yeniden tasarlanması ve şekillenmesi ihtiyacını doğurdu. Pandeminin etkisiyle pazarlama dünyasında da oyunun kuralları yeniden yazılıyor.

DataExpert işbirliğiyle 2016 yılından bu yana gerçekleştirilen Türkiye’nin en büyük 1000 şirketi üzerinde yapılan araştırma serisinin pazarlama ayağı olan Fortune Türkiye “En Etkin 50 CMO” araştırmasının sonuçları açıklandı.

CMO'lar(Chief Marketing Officer) başta olmak üzere pazarlama yöneticilerinin günümüz iş dünyasındaki fark yaratan rolüne ve önemine dikkat çekmek için gerçekleştirilen araştırma, 2020’de tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinin pazarlama fonksiyonunu da etkilediğini ortaya koyuyor.

YARIYA YAKINI KADIN YÖNETİCİ

Araştırma sonucunda ortaya çıkan “En Etkin 50 CMO” listesinde yer alan yöneticilerin 2020’de gerçekleştirdikleri çalışmalarda dijitale ayırdıkları bütçeler, bir önceki yıla oranla yüzde 74 arttı. Artışta, pandemi nedeniyle tüketici alışkanlıklarında yaşanan değişimin etkisi olduğu görülüyor.

Sektör uzmanları ve akademisyenlerden oluşan Araştırma Danışma Kurulu tarafından saptanan kriterler çerçevesinde, sergiledikleri performans üzerinden belirlenen “En Etkin 50 CMO” 2021 listesinde yer alan yöneticilerin yüzde 48’i kadınlardan oluşuyor. Araştırma listesinde yer alan CMO’lar arasında 4 kişilik ekibi yöneten pazarlama lideri de bulunuyor, 7 bin kişilik ekibin sorumluluğunu üstlenen de.

YÜZDE 56’SI YERLİ ŞİRKETLERDE ÇALIŞIYOR

Türkiye ekonomisine önemli katkıları bulunan şirketlerde görev alan CMO’lar, bu şirketlerdeki toplam bütçelerin ortalama yüzde 12’sini yönetiyor. Listede yer alan CMO’ların yüzde 56’sı Türk markalarda görev alıyor.

Türkiye’nin En Etkin 50 CMO’su arasında yüksek lisans yapanların oranı yüzde 70’e yükseldi. Bu oran geçen yıl yüzde 61 seviyesindeydi. Yüksek lisans yapanların içinde MBA mezunu olanların oranıysa yüzde 77.

DÖRTTE BİRİ BOĞAZİÇİ MEZUNU

Türkiye’nin En Etkin 50 CMO’sundan yüzde 26’sı Boğaziçi Üniversitesi mezunu. Boğaziçi Üniversitesi’ni, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (yüzde 20),İstanbul Teknik Üniversitesi (yüzde 12),Marmara Üniversitesi (yüzde 10) ve Bilkent Üniversitesi (yüzde 6) takip ediyor.

Listelerdeki yöneticilerin mezun oldukları bölümler arasında endüstri mühendisliği yüzde 18 ile başı çekiyor. Endüstri mühendisliğini, ekonomi (yüzde 16),işletme (yüzde 16),elektrik elektronik mühendisliği (yüzde 8) ve siyaset bilimi (yüzde 6) izliyor.

23 Mart Salı günü düzenlenecek CMO Summit 2021’de düzenlenecek tören ile ödüllerine kavuşacak olan Türkiye’nin En Etkin 50 CMO’su şöyle sıralandı:

Alfabetik Sıraya Göre En Etkin 50 CMO

İsim

Şirket

Pozisyon

Alper Ergenekon

TURKCELL

CMO

Alper Eroğlu

UNILEVER

Orta Asya, Kafkasya, İran ve Türkiye Güzellik ve Kişisel Bakım Kategorisi Pazarlama Direktörü ve Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi

Arzu Özcan

PAŞABAHÇE

Global Pazarlama Direktörü

Aslı Önder

PEPSICO İÇECEK

Pazarlama Direktörü

Aslı Özen Turhan

ÜLKER (PLADIS TÜRKİYE)

CMO

Ayça Kaya

SEPHORA

Pazarlama ve E-Ticaret Direktörü

Aysel Aydın

HAYAT KİMYA

Strateji ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı

Banu Soyak

LENOVO TÜRKİYE

Pazarlama ve İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

Bilge Çiftçi

ECZACIBAŞI TÜKETİM ÜRÜNLERİ

CMO

Bülent Oğuz

AKBANK

Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı

Cüneyt Şahin

A101

Pazarlama Genel Müdürü

Duygu Badem Uylukçuoğlu

VESTEL

Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı

Elçin Ekici Öztürk

EKİCİ PEYNİR

Pazarlama Direktörü

Emre Kurt

MERCEDES-BENZ

Otomobil Pazarlama Grup Müdürü

Erdem İnan

TRENDYOL GROUP

CMO

Ertan Şensoy

HUAWEI

CMO

Evren Dereci

KOÇSİSTEM

Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı

Evren Güzel

BRİSA BRİDGESTONE

Pazarlama ve Uluslararası Pazarlar Genel Müdür Yardımcısı

Feyza Dereli Fedar

GİTTİGİDİYOR

CMO

Firuzan İşcan

AXA SİGORTA

Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi

Işıl Heves

GOOGLE TÜRKİYE

CMO

Karin Soydan

NOBEL İLAÇ

Farma Ticari Grup Direktörü

Leyal Eskin Yılmaz

UNILEVER

Türkiye, Orta Asya ve İran Ev Bakım Kategorisinden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi

Mahmut Akten

GARANTİ BBVA

Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı

Mehmet Başeğmez

TÜRK HENKEL

Pazarlama Direktörü

Mehtap Yıldız

ARZUM

Pazarlama ve Ürün Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

Münir Kundakçı

MICROSOFT TÜRKİYE

Pazarlama ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

Nazım Erdoğan

SAHİBİNDEN.COM

CMO

Necdet Kalkan

NESTLE TÜRKİYE

Nescafé İş Birimi Genel Müdürü

Nilhan Gülbahçe

ŞOK MARKETLER

Pazarlama Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi

Nurçin Koçoğlu

BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK

Pazarlama ve Marka Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı

Oğuz Mülazımoğlu

ABDİ İBRAHİM

Pazarlama ve Satış Genel Müdürü

Oğuzhan Aslan

EVYAP

Pazarlama Başkanı

Onur Kırcı

ALLIANZ TÜRKİYE

Pazarlama ve Dijital Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı

Onur Yaprak

PROCTER & GAMBLE

Türkiye, Kafkaslar ve Orta Asya Pazarlama Direktörü

Önder Ömer Oğuzhan

TEKNOSA

Pazarlama ve Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı

Özgür Süslü

TOFAŞ

Alfa Romeo & Jeep Türkiye Direktörü, Fiat Türkiye Pazarlama Direktörü, FerMas Ferrari & Maserati Genel Müdürü

Pınar Saltat

BAYER TÜRKİYE

Tüketici Sağlığı Pazarlama Direktörü

Seçil Demiralp

METRO TÜRKİYE

Pazarlama, Marka Yönetimi ve İletişim Grup Müdürü

Seçkin Çağlın

GARANTİ BBVA ÖDEME SİSTEMLERİ

Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

Seher Poyrazoğlu Yavuz

SHELL & TURCAS

Pazarlama Direktörü

Serkan Ülgen

YAPI KREDİ

Genel Müdür Yardımcısı

Sibel Yıldız

PHILIPS

Kişisel Sağlık Birimi Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Pazarlama Direktörü

Tarık Bayar

RB TÜRKİYE HİJYEN

Pazarlama Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi

Tolga Ünvan

GETİR

CMO

Yalçın Sezen

İŞ BANKASI

Genel Müdür Yardımcısı

Yasemin Develioğlu

JOLLY TUR

CMO

Yasemin Dormen

NETFLIX

Pazarlama Direktörü

Zeynep Yalım Uzun

ARÇELİK

Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı / CMO

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