Dünya, geçtiğimiz yıl her anlamda zorlu bir dönemden geçerken organizasyonlar da en büyük sınavlarını verdi. Bu durum pek çok sürecin yeniden tasarlanması ve şekillenmesi ihtiyacını doğurdu. Pandeminin etkisiyle pazarlama dünyasında da oyunun kuralları yeniden yazılıyor.
DataExpert işbirliğiyle 2016 yılından bu yana gerçekleştirilen Türkiye’nin en büyük 1000 şirketi üzerinde yapılan araştırma serisinin pazarlama ayağı olan Fortune Türkiye “En Etkin 50 CMO” araştırmasının sonuçları açıklandı.
CMO'lar(Chief Marketing Officer) başta olmak üzere pazarlama yöneticilerinin günümüz iş dünyasındaki fark yaratan rolüne ve önemine dikkat çekmek için gerçekleştirilen araştırma, 2020’de tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinin pazarlama fonksiyonunu da etkilediğini ortaya koyuyor.
YARIYA YAKINI KADIN YÖNETİCİ
Araştırma sonucunda ortaya çıkan “En Etkin 50 CMO” listesinde yer alan yöneticilerin 2020’de gerçekleştirdikleri çalışmalarda dijitale ayırdıkları bütçeler, bir önceki yıla oranla yüzde 74 arttı. Artışta, pandemi nedeniyle tüketici alışkanlıklarında yaşanan değişimin etkisi olduğu görülüyor.
Sektör uzmanları ve akademisyenlerden oluşan Araştırma Danışma Kurulu tarafından saptanan kriterler çerçevesinde, sergiledikleri performans üzerinden belirlenen “En Etkin 50 CMO” 2021 listesinde yer alan yöneticilerin yüzde 48’i kadınlardan oluşuyor. Araştırma listesinde yer alan CMO’lar arasında 4 kişilik ekibi yöneten pazarlama lideri de bulunuyor, 7 bin kişilik ekibin sorumluluğunu üstlenen de.
YÜZDE 56’SI YERLİ ŞİRKETLERDE ÇALIŞIYOR
Türkiye ekonomisine önemli katkıları bulunan şirketlerde görev alan CMO’lar, bu şirketlerdeki toplam bütçelerin ortalama yüzde 12’sini yönetiyor. Listede yer alan CMO’ların yüzde 56’sı Türk markalarda görev alıyor.
Türkiye’nin En Etkin 50 CMO’su arasında yüksek lisans yapanların oranı yüzde 70’e yükseldi. Bu oran geçen yıl yüzde 61 seviyesindeydi. Yüksek lisans yapanların içinde MBA mezunu olanların oranıysa yüzde 77.
DÖRTTE BİRİ BOĞAZİÇİ MEZUNU
Türkiye’nin En Etkin 50 CMO’sundan yüzde 26’sı Boğaziçi Üniversitesi mezunu. Boğaziçi Üniversitesi’ni, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (yüzde 20),İstanbul Teknik Üniversitesi (yüzde 12),Marmara Üniversitesi (yüzde 10) ve Bilkent Üniversitesi (yüzde 6) takip ediyor.
Listelerdeki yöneticilerin mezun oldukları bölümler arasında endüstri mühendisliği yüzde 18 ile başı çekiyor. Endüstri mühendisliğini, ekonomi (yüzde 16),işletme (yüzde 16),elektrik elektronik mühendisliği (yüzde 8) ve siyaset bilimi (yüzde 6) izliyor.
23 Mart Salı günü düzenlenecek CMO Summit 2021’de düzenlenecek tören ile ödüllerine kavuşacak olan Türkiye’nin En Etkin 50 CMO’su şöyle sıralandı:
Alfabetik Sıraya Göre En Etkin 50 CMO
İsim
Şirket
Pozisyon
Alper Ergenekon
TURKCELL
CMO
Alper Eroğlu
UNILEVER
Orta Asya, Kafkasya, İran ve Türkiye Güzellik ve Kişisel Bakım Kategorisi Pazarlama Direktörü ve Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi
Arzu Özcan
PAŞABAHÇE
Global Pazarlama Direktörü
Aslı Önder
PEPSICO İÇECEK
Pazarlama Direktörü
Aslı Özen Turhan
ÜLKER (PLADIS TÜRKİYE)
CMO
Ayça Kaya
SEPHORA
Pazarlama ve E-Ticaret Direktörü
Aysel Aydın
HAYAT KİMYA
Strateji ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı
Banu Soyak
LENOVO TÜRKİYE
Pazarlama ve İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Bilge Çiftçi
ECZACIBAŞI TÜKETİM ÜRÜNLERİ
CMO
Bülent Oğuz
AKBANK
Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı
Cüneyt Şahin
A101
Pazarlama Genel Müdürü
Duygu Badem Uylukçuoğlu
VESTEL
Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı
Elçin Ekici Öztürk
EKİCİ PEYNİR
Pazarlama Direktörü
Emre Kurt
MERCEDES-BENZ
Otomobil Pazarlama Grup Müdürü
Erdem İnan
TRENDYOL GROUP
CMO
Ertan Şensoy
HUAWEI
CMO
Evren Dereci
KOÇSİSTEM
Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı
Evren Güzel
BRİSA BRİDGESTONE
Pazarlama ve Uluslararası Pazarlar Genel Müdür Yardımcısı
Feyza Dereli Fedar
GİTTİGİDİYOR
CMO
Firuzan İşcan
AXA SİGORTA
Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi
Işıl Heves
GOOGLE TÜRKİYE
CMO
Karin Soydan
NOBEL İLAÇ
Farma Ticari Grup Direktörü
Leyal Eskin Yılmaz
UNILEVER
Türkiye, Orta Asya ve İran Ev Bakım Kategorisinden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi
Mahmut Akten
GARANTİ BBVA
Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı
Mehmet Başeğmez
TÜRK HENKEL
Pazarlama Direktörü
Mehtap Yıldız
ARZUM
Pazarlama ve Ürün Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Münir Kundakçı
MICROSOFT TÜRKİYE
Pazarlama ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Nazım Erdoğan
SAHİBİNDEN.COM
CMO
Necdet Kalkan
NESTLE TÜRKİYE
Nescafé İş Birimi Genel Müdürü
Nilhan Gülbahçe
ŞOK MARKETLER
Pazarlama Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi
Nurçin Koçoğlu
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK
Pazarlama ve Marka Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı
Oğuz Mülazımoğlu
ABDİ İBRAHİM
Pazarlama ve Satış Genel Müdürü
Oğuzhan Aslan
EVYAP
Pazarlama Başkanı
Onur Kırcı
ALLIANZ TÜRKİYE
Pazarlama ve Dijital Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı
Onur Yaprak
PROCTER & GAMBLE
Türkiye, Kafkaslar ve Orta Asya Pazarlama Direktörü
Önder Ömer Oğuzhan
TEKNOSA
Pazarlama ve Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı
Özgür Süslü
TOFAŞ
Alfa Romeo & Jeep Türkiye Direktörü, Fiat Türkiye Pazarlama Direktörü, FerMas Ferrari & Maserati Genel Müdürü
Pınar Saltat
BAYER TÜRKİYE
Tüketici Sağlığı Pazarlama Direktörü
Seçil Demiralp
METRO TÜRKİYE
Pazarlama, Marka Yönetimi ve İletişim Grup Müdürü
Seçkin Çağlın
GARANTİ BBVA ÖDEME SİSTEMLERİ
Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Seher Poyrazoğlu Yavuz
SHELL & TURCAS
Pazarlama Direktörü
Serkan Ülgen
YAPI KREDİ
Genel Müdür Yardımcısı
Sibel Yıldız
PHILIPS
Kişisel Sağlık Birimi Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Pazarlama Direktörü
Tarık Bayar
RB TÜRKİYE HİJYEN
Pazarlama Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi
Tolga Ünvan
GETİR
CMO
Yalçın Sezen
İŞ BANKASI
Genel Müdür Yardımcısı
Yasemin Develioğlu
JOLLY TUR
CMO
Yasemin Dormen
NETFLIX
Pazarlama Direktörü
Zeynep Yalım Uzun
ARÇELİK
Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı / CMO
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