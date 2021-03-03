Türkiye’nin 'En Etkin 50 CMO'su belli oldu - Haberler

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Dünya, geçtiğimiz yıl her anlamda zorlu bir dönemden geçerken organizasyonlar da en büyük sınavlarını verdi. Bu durum pek çok sürecin yeniden tasarlanması ve şekillenmesi ihtiyacını doğurdu. Pandeminin etkisiyle pazarlama dünyasında da oyunun kuralları yeniden yazılıyor.

DataExpert işbirliğiyle 2016 yılından bu yana gerçekleştirilen Türkiye’nin en büyük 1000 şirketi üzerinde yapılan araştırma serisinin pazarlama ayağı olan Fortune Türkiye “En Etkin 50 CMO” araştırmasının sonuçları açıklandı.

CMO'lar(Chief Marketing Officer) başta olmak üzere pazarlama yöneticilerinin günümüz iş dünyasındaki fark yaratan rolüne ve önemine dikkat çekmek için gerçekleştirilen araştırma, 2020’de tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinin pazarlama fonksiyonunu da etkilediğini ortaya koyuyor.

YARIYA YAKINI KADIN YÖNETİCİ

Araştırma sonucunda ortaya çıkan “En Etkin 50 CMO” listesinde yer alan yöneticilerin 2020’de gerçekleştirdikleri çalışmalarda dijitale ayırdıkları bütçeler, bir önceki yıla oranla yüzde 74 arttı. Artışta, pandemi nedeniyle tüketici alışkanlıklarında yaşanan değişimin etkisi olduğu görülüyor.

Sektör uzmanları ve akademisyenlerden oluşan Araştırma Danışma Kurulu tarafından saptanan kriterler çerçevesinde, sergiledikleri performans üzerinden belirlenen “En Etkin 50 CMO” 2021 listesinde yer alan yöneticilerin yüzde 48’i kadınlardan oluşuyor. Araştırma listesinde yer alan CMO’lar arasında 4 kişilik ekibi yöneten pazarlama lideri de bulunuyor, 7 bin kişilik ekibin sorumluluğunu üstlenen de.

YÜZDE 56’SI YERLİ ŞİRKETLERDE ÇALIŞIYOR

Türkiye ekonomisine önemli katkıları bulunan şirketlerde görev alan CMO’lar, bu şirketlerdeki toplam bütçelerin ortalama yüzde 12’sini yönetiyor. Listede yer alan CMO’ların yüzde 56’sı Türk markalarda görev alıyor.

Türkiye’nin En Etkin 50 CMO’su arasında yüksek lisans yapanların oranı yüzde 70’e yükseldi. Bu oran geçen yıl yüzde 61 seviyesindeydi. Yüksek lisans yapanların içinde MBA mezunu olanların oranıysa yüzde 77.

DÖRTTE BİRİ BOĞAZİÇİ MEZUNU

Türkiye’nin En Etkin 50 CMO’sundan yüzde 26’sı Boğaziçi Üniversitesi mezunu. Boğaziçi Üniversitesi’ni, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (yüzde 20),İstanbul Teknik Üniversitesi (yüzde 12),Marmara Üniversitesi (yüzde 10) ve Bilkent Üniversitesi (yüzde 6) takip ediyor.

Listelerdeki yöneticilerin mezun oldukları bölümler arasında endüstri mühendisliği yüzde 18 ile başı çekiyor. Endüstri mühendisliğini, ekonomi (yüzde 16),işletme (yüzde 16),elektrik elektronik mühendisliği (yüzde 8) ve siyaset bilimi (yüzde 6) izliyor.

23 Mart Salı günü düzenlenecek CMO Summit 2021’de düzenlenecek tören ile ödüllerine kavuşacak olan Türkiye’nin En Etkin 50 CMO’su şöyle sıralandı:

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