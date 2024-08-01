Fintek girişim kurucusu Insha Ventures, Türkiye’nin ilk API pazaryeri FLYP’ı hayata geçirdi. Şirketten yapılan açıklamaya göre; fintekleşmek isteyen şirketlerin ihtiyaç duyduğu API’lerin ve teknolojik çözümlerin tek bir platformda toplandığı FLYP ile tüm firmalar, finansal hizmetlerle müşterilerini buluşturabilecek. FLYP, ilk iş birliğini Sipay ile gerçekleştirdi. Sipay’in sunduğu tüm API’lerin listelendiği platformda, önümüzdeki dönemde hem Sipay’in hem de sektör oyuncularının API’si yer alacak.

Insha Ventures Genel Müdürü Hasan Sami Bayansar, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Albaraka Türk’ün yurt dışındaki servis modeli bankacılığı tecrübesi ve bu tecrübeden hareketle geliştirdiği API’leri, Insha Ventures’ın teknoloji alanındaki başarılı süreciyle birleştirerek FLYP’ı Türkiye’nin ilk API pazaryeri olarak konumlamaktan dolayı heyecanlıyız. Arayüz geliştiricilerin ihtiyacı olan tüm servisleri tek bir platformda toplayarak; zaman, efor ve maliyetten tasarruf etmelerini sağlayan FLYP ile her sektöre uygun hizmet parçalarını bir araya getirerek şirketlerin finansal çözümler sunmasını sağlayacağız. Sektörde sıkça konuştuğumuz servis modeli bankacılık, arayüz sağlayıcılığı ve temsilcilik mantığıyla ihtiyaç duyulan parçaları API sunan firmalarla iş birliği yaparak bir araya getirecek ve böylece kişiselleştirilmiş bir finansal çözüm sunmak üzere faaliyetimizi sürdüreceğiz.”