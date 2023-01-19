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Haberler Gündem Eğitim Tarih Türklerin Orta Asya'dan Göç Etme Nedenleri Nelerdir? Türkler Orta Asya'dan Neden Göç Etti?
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Türklerin Orta Asya'dan göç etme nedenleri nelerdir? Türkler Orta Asya'dan neden göç etti?

Kimi zaman bozkır tipine uygun göçebe bir hayat süren, kimi zaman da yerleşik bir düzeni tercih eden Türkler; anayurtları olan Orta Asya’dan göç ederek tarihsel süreç içinde birden farklı coğrafyaya yerleşmişler ve buralarda kendilerine devletler kurmuşlardır. Bulundukları coğrafyada ortaya çıkan siyasal baskılar ve iklimsel sebeplerle bulundukları yeri değiştirmek zorunda kalan Türklerin Orta Asya’dan göç etmelerinin sonuçları nelerdir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Türklerin Orta Asya'dan Göç Etme Nedenleri Nelerdir? Türkler Orta Asya'dan Neden Göç Etti?
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Yeni gidilen yerin kültüründen hem etkilenilen hem de o kültürü kendi kültürüyle etkilemeyi başaran Türkler Orta Asya’dan nerelere göç etmişlerdir? Türklerin Orta Asya’dan Anadolu’ya göçü ne şekilde gerçekleşmiştir? İşte, Türk göçlerinin nedenleri hakkında tüm detaylar…

Türklerin Orta Asya’dan Göç Etmelerinin Sebepleri

Türklerin Orta Asya’dan göç etme nedenleri genel olarak siyasal, ekonomik ve iklime dayalı sebeplere dayanmaktadır. Şimdi gelin hep birlikte, bu üç koşula bağlı olarak gelişen nedenleri birlikte inceleyelim:

  • Orta Asya coğrafyasının tarım açısından çok verimli topraklara sahip olmaması. Verimsiz olan bu toprakların, bu coğrafyada yaşam süren Türk boylarına ekonomik anlamda yetersiz gelmesi.
  • Orta Asya’da yaşanan kuraklıklar ve otlakların yetersiz olması. Bu şartlar altında Türk boylarının temel geçim kaynağı olan tarım ve hayvancılıktan beklenen verimi alamaması.
  • Türklerin nüfusunun hızla artması ve Orta Asya’nın artan bu nüfusu beslemekte yetersiz kalması.
  • Türk boyları arasında süregelen iktidar mücadeleleri. Bir Türk boyunun yerinden hareket ederek, diğer bir Türk boyunu hareket etmeye zorlaması gerçekleşecek olan kitlesel göç hareketini zorunlu kılması.
  • Bölgenin güçlü uygarlıklarından olan Çin ve Moğolların, Türk boyları üzerindeki siyasi baskıları. Bu iki uygarlığın içinde asimile olmak istemeyen Türk boylarının bulundukları coğrafyadan ayrılma isteği.
  • Savaşçı bir kimliğe sahip olan Türk boylarında var olan cihan hâkimiyeti arzusu.

Türkler Orta Asya’dan Nerelere Göç Etmiştir?

Orta Asya’da Türk göçleri genel hatları itibari ile batı yönlü olarak gerçekleşse de doğu, kuzey ve güney yönlü göç eden Türk boyları da bulunmaktadır. Batı coğrafyasına göç etmek için yerinden hareket eden Türk boyları, kuzey ve orta aks olmak üzere, iki ayrı kol üzerinden bu göç hareketini gerçekleştirmiştir. Bu iki koldan kuzeye yönelenler, Karadeniz’in kuzeyinden Avrupa coğrafyasına ulaşırken; orta hattı takip edenler ise Hazar Denizi’nin güneyinden Anadolu, İran, Mısır, Irak ve Suriye coğrafyasına yerleşmişlerdir.

Batıya yönelenlerden daha az sayıda olan ve güney, doğu, kuzey aksına hareket eden boylardan, güneye gidenler Sibirya’ya, doğuya yönelenler Çin ve Uzak Doğu’ya, güneye gidenler ise Hindistan ve Afganistan’a yerleşmişlerdir.

Türklerin Orta Asya’dan Anadolu’ya Göçü

Türklerin Anadolu’ya gerçekleştirmiş oldukları göç hareketinin temeli 6. yüzyıla kadar gitmektedir. İran coğrafyasının en güçlü devletlerinden bir tanesi olan Sasani Devleti’nin tarih sahnesinden silinmesi ile birlikte, İran ve Orta Doğu coğrafyası Türkler için yeni bir göç rotası olarak belirmiştir. Bu rotayı takip eden Türk boyları Maveraünnehir üzerinden önce İran’a gelmişler ve daha sonra buradan da Anadolu’ya göç etmişlerdir.

Türklerin Orta Asya’dan Göç Etmelerinin Sonuçları

Türklerin Orta Asya’dan göç etmeleri hem Türk tarihi hem de Dünya tarihi açısından çok önemli sonuçlar doğurmuştur. Türklerin Orta Asya’dan göç etmelerinin sonuçları şu şekilde sıralanabilir:

  • Orta Asya’dan göç eden Türk boyları yeni yerleştikleri coğrafyalarda devletler kurmuşladır.
  • Göç ettikleri bölgelerin kültürü ile etkileşime girmişlerdir.
  • Türk göçleri esnasında Hunların batıya yönelmesi ile Gotlar da harekete geçmiş ve durum, Kavimler Göçü olarak tarihte yerini alan olayın tetikleyici olmuştur.
Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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