Körfez çıktı, Türklere kaldı! 0:00 / 0:00

Körfez bölgesinin önde gelen yatırım şirketlerinden Abu Dabi’li Gulf Capital, Türkiye’de alternatif internet servis sağlayıcılığı hizmeti veren Turknet’teki hisselerini sattı. Merkezi Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) bulunan Gulf Capital’in kredi finansman iştiraki Gulf Credit Lending, Turknet’teki hisselerini Re-Pie Portföy Yönetimi ile Turknet’in kurucusu olan Çelebiler ailesine devrettti.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesindeki Yetkilendirme Dairesi Başkanlığı, Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin yüzde 70 oranında hissedarı olan Gulf Credit Lending S.A.R.L.’e ait hisselerinin devir işlemine onay verdi.

YÜZDE 40'I RE-PIE'YA YÜZDE 30'U ÇELEBİLER'E

Turknet’in yaptığı başvuruyu değerlendiren Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun kararı, BTK’nın internet sitesinde, şu şekilde yer aldı:

“Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin yüzde 70 oranında hissedarı olan Gulf Credit Lending S.A.R.L.’e ait hisselerinin; yüzde 40’ını Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Iot Tech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’na, yüzde 14.7’sini Cem Mehmet ÇELEBİLER’e, yüzde 6’sını Nedim Halet ÇELEBİLER’e, yüzde 5.1’ini Mehmet İzzi ÇELEBİLER’e, yüzde 4.2’sini Yunus Sami ÇELEBİLER’e devir işlemlerine izin verilmesi; hisse devir işlemlerinin gerçekleşmesinin ardından 1 (bir) ay içinde ilgili belgeler ile birlikte Kurumumuza bilgi verilmesi hususlarına karar verilmiştir.”

Böylece 2013 yılında önce kredi veren ve ardından 2018 yılında Turknet’e ortak olan Ortadoğu’nun önde gelen yatırım şirketi Gulf Capital, yaklaşık 3 yılın ardından Turknet’teki hisselerini satmış oldu.

25 YIL ÖNE KURULDU, PAZAR PAYI YÜZDE 3

1996 yılnda NetOne Telekom adıyla kurumlara Internet erişimi sağlamak amacıyla kurulan Turknet'in bireysel ve kurumsal müşterilere sunduğu internet hizmetlerinin (ADSL/VDSL) yanısıra, VPN erişimi, sabit telefon ve veri merkezi hizmetleri de bulunuyor.

BTK’nın son verilerine göre 1996 yılında kurulan alternatif telekom operatörü Turknet’in, Türkiye’de internet servis sağlayıcıları arasında hem abone hem de gelir bazında yüzde 3’e yakın pazar payı bulunuyor.

BTK’nın verdiği iznin ardından, devir işleminin tamamlanabilmesi için Rekabet Kurumu’nun da onay vermesi gerekiyor. Rekabet Kurumu’ndan çıkacak onayın ardından Turknet’teki hisse devir işlemi tamamlanmış olacak.