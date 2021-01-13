Re-Pie Portföy TurkNet’e ortak oluyor

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Son dönemde farklı sektörlerde yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş, yeni yılda yeni bir yatırıma daha imza atıyor.

Re-Pie, kurduğu ve yönettiği IoT Tech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu üzerinden TurkNet’in yüzde 40 hissesini satın almak üzere anlaştı. Yapılan açıklamaya göre, satın alma sürecinin tamamlanması için Rekabet Kurumu’na gerekli başvurular yapıldı ve onay süreci bekleniyor. Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş, geçtiğimiz dönemlerde Getir ve GTC Solar gibi yüksek büyüme potansiyeli olan şirketlere yaptığı yatırımlar ile sermaye piyasasında adından söz ettirmişti.

'TURKNET’İN POTANSİYELİNE GÜVENİYORUZ'

TurkNet yatırımıyla ilgili bir açıklama yapan Re-Pie Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Emre Çamlıbel, "TurkNet son iki yılda farklı sektörlerde yaptığımız önemli yatırımların yeni bir halkası oldu. Bilişim alanında Türkiye’nin en değerli markalarından biri olan TurkNet ile ortaklığımızı, her iki şirket için geleceğe yönelik önemli bir yatırım olarak değerlendiriyoruz. Gerek özel sermaye gerekse risk sermayesi alanlarında sunduğumuz kapsamlı hizmetlerle sermaye piyasaları ile reel sektör arasında bir köprü rolü üstlenmeyi hedefliyoruz" dedi.,