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Çatısı altında 30 federasyon ve 286 dernek üzerinden 50 bini aşkın şirket yer alan Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nda (TÜRKONFED) başkanlık değişimi yaşandı. 2018 yılında göreve gelen ve geçtiğimiz yıl ikinci kez başkanlığa seçilen Orhan Turan’ın TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı seçilmesi nedeniyle görevini bırakmasının ardından aylık olağan toplantıda bir araya gelen TÜRKONFED Yönetim Kurulu, başkanlık görevine oy birliğiyle Süleyman Sönmez’i seçti.

TÜRKONFED'den yapılan açıklamada; Süleyman Sönmez, TÜRKONFED’de uzun yıllardır görev alan bir isim. 2015-2018 yılları arasında TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı yapan Sönmez, 26 bölgesel federasyonun kurulmasını sağlayarak, TÜRKONFED’in derinleşmesini ve genişlemesini sağlayan mimarlardan biri oldu.

2018-2021 yılları arasında TÜRKONFED Yürütme Kurulu Üyesi olarak Başkan Yardımcısı sıfatıyla çalışmalarını sürdürdükten sonra 2021 yılında yeniden Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Sönmez, bu süreçte TÜRKONFED’in “Kurumsallaşma, Küreselleşme, Kapsayıcılık, KOBİ ve Kadın” konusuna odaklanan “5K” vizyonu ile Türkiye’nin sorunlarına ve bunlara yönelik çözüm önerilerini kapsayan “Yeni Dönem, Yeni Ufuklar” adlı vizyon belgesinin şekillenmesinde aktif görev aldı.

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNDE 23 YIL

Süleyman Sönmez’in sivil toplum alanındaki çalışmaları 23 yıl önce, 1999-2002 döneminde Adana Genç İş İnsanları Derneği (AGİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığı ile başladı. 2000-2002 döneminde Türkiye Genç İşadamları Konfederasyonu Başkan Vekilliği yapan Sönmez, 2011 yılında TÜRKONFED’in kurucu dernekleri arasında yer alan Adana Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (ADSİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçildi.

2013 yılında kuruluşunu gerçekleştirdiği Çukurova Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu’nun (ÇUKUROVASİFED) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde bulundu. Sönmez, TÜRKONFED’e bağlı federasyonlar arasında yer alan ÇUKUROVASİFED Başkanlığı döneminde, Anadolu’daki iş dünyası derneklerinin ve KOBİ’lerin örgütlenerek, iş birliği geliştirmesini sağladı. Sönmez yine bu dönemde bölgesel kalkınmayı desteklemek üzere TÜRKONFED’in stratejisine paralel olarak, teknoloji ve yeşil dönüşüm odağında çalışmalara imza attı.

2013 yılında Adana Sanayi Odası (ADASO) Meclisi’ne giren Sönmez, aynı zamanda Güney Eğitim Vakfı, Adana Güçbirliği Vakfı, Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER), Adana Kent Konseyi (Kurucu Üye) gibi birçok sivil toplum kuruluşunda aktif olarak görev alıyor.