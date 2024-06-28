Daha önce Amerika Birleşik Devletleri'ne nakli sonrası devam eden standart testlerin tamamlanmasının ardından Temmuz ayının ikinci haftasında yerli ve milli gururumuz Türksat 6A uydumuzu Falcon 9 roketi ile uzaydaki konumuna fırlatılacağı açıklanan Türksat 6A için tarih kesinleşti.

SpaceX Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'nda son testleri gerçekleştirilen Türksat 6A uydusunun ne zaman yörüngeye fırlatılacağı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından açıklandı.

Yüzde 81'in üzerinde yerlilik oranıyla geliştirilen uydunun yörüngeye fırlatılma tarihini duyuran Bakan Uraloğlu, "Türksat 6A uydumuzu Türkiye saatiyle 8 Temmuzu 9 Temmuza bağlayan gece saat 00.20de yörüngesine göndereceğiz" ifadelerini kullandı.