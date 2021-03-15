Ünlü oyuncu Sevda Erginci'nin hayat verdiği Turna Hatun, günün hakkında en çok arama yapılan isimleri arasında yer alaıyor. İşte Turna Hatun hakkında bilgiler...



TURNA HATUN KİMDİR?

Uyanış Büyük Selçuklu Turna Hatun karakterine Sevda Erginci tarafından can verilmektedir. Güzelliği dillere destan, şifacılığı ile bedenleri, güzel huyu ile gönülleri mest eden Türkmen kızı. Sencer’in hayatının aşkı.

SEVDA ERGİNCİ KAÇ BOYUNDA?



Sevda Erginci boyuyla ilgili ''1.59 boyumla uzun boylu olmayı gerektiren bir mesleği icra etmiyorum. '' açıklamasını yaptı.

TURNA HATUN TARİHTEKİ ÖNEMİ NEDİR?

Sultan Melikşah'ın eşi Terken ya da Türkan Sultan olarak geçmektedir. Oğlu Ahmet Sencer'in eşi de Turkan Sultan olarak geçmektedir. Dizide Turna Hatun Sultan Ahmed Sencer'in önce sevgilisi daha sonra ise dini nikahlı eşidir.