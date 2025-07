Turne için İspanya'ya giden Jennifer Lopez'den bikinili pozlar

Jennifer Lopez, 'Up All Night: Live in 2025' adlı dünya turnesine devam ediyor. Ünlü şarkıcının gelecek durağı, İspanya. Yarın akşam Vigo şehrinde ve ardından sırasıyla Cadiz, Malaga, Madrid, Barcelona, Bilbao ve Tenerife'de konser verecek olan Lopez, ülkenin kuzeybatısında bulunan Pontevedra şehrine gitti.

55 yaşındaki ABD'li şarkıcı, konser serisi öncesinde Pontevedra'da plajda enerji topladı. Bikinili pozlarını paylaşan Jennifer Lopez; "Merhaba İspanya! Yakında görüşürüz" notunu düştü.

Hayranları, Jennifer Lopez'in fit görünümüne övgüler yağdırırken, İspanya'daki takipçileri, konserlerini seyretmek için sabırsızlandıklarını belirtti.

Jennifer Lopez; turne kapsamında 23 Temmuz'da Antalya, 5 Ağustos'ta İstanbul'da da sahneye çıkacak.