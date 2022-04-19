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TUS tercihleri başladı! TUS tercihleri nasıl yapılır? TUS tercih tarihleri 2022

TUS kontenjanlarının açıklanmasının ardından gözler tercih tarihlerine çevrildi. ÖSYM tarafından düzenlenen TUS binlerce tıp fakültesi mezununun katılımıyla 6 Mart tarihinde gerçekleştirlmişti. Sonuçların ve kontenjanların duyurulması sonrası tercih tarihleri beklenmeye başlandı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün konuya ilişkin açıklamada bulundu. İşte, TUS tercihleri ile ilgili merak edilenler...

  • 01
    TUS tercihleri nasıl yapılır? TUS 2022 1. Dönem tercih tarihleri belli oldu mu? TUS tercih ekranı!

    6 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) sonuçları 31 Mart'ta kontenjanları ise 18 Nisan 2022 tarihinde açıklandı. TUS sonuçları ve kontenkanlarının açıklanmasının ardından gözler tercih tarihlerine çevrildi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün konuya ilişkin açıklamada bulundu. İşte, detaylar...
  • 02
    TUS tercihleri nasıl yapılır? TUS 2022 1. Dönem tercih tarihleri belli oldu mu? TUS tercih ekranı!

    TUS 1. DÖNEM TERCİH TARİHLERİ AÇIKLANDI  MI?

    TUS 1. Dönem tercih tarihleri açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre; Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 1. Dönem) tercih işlemleri, 19– 26 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Tercih işlemleri, 26 Nisan 2022 tarihinde saat 23:59’da sona erecektir.
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    TUS tercihleri nasıl yapılır? TUS 2022 1. Dönem tercih tarihleri belli oldu mu? TUS tercih ekranı!

    TUS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

    Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 19 Nisan 2022 günü saat 16.30’dan itibaren ÖSYM’nin  https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabileceklerdir.

    Yerleştirme işleminde, 2022-TUS Başvuru Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2022-TUS 1. Dönem yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

    TUS TERCİHLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
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    TUS tercihleri nasıl yapılır? TUS 2022 1. Dönem tercih tarihleri belli oldu mu? TUS tercih ekranı!

    TUS KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

    TUS kontenjanları 18 Nisan 2022 tarihinde açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada;  "Asistan Hekimlik kontenjanları açıklandı. Uzmanlık eğitimini farklı kadrolarda alan arkadaşlarımız arasındaki eşitsizliklerin kaldırılmasının ardından, kontenjanlar ÖSYM Başkanlığının internet sitesinde açıklandı. Tercih işlemleri yakında başlıyor. Hayırlı olsun." şeklinde ifadelerde bulundu.

    TUS KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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