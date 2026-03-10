TÜSEDAD: Çiğ süt üretim maliyeti şubatta 27,64 TL'ye çıktı
Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD), Şubat ayına ilişkin 1 litre sıcak çiğ süt üretim maliyetini 27,64 TL olarak açıkladı
Giriş: 10.03.2026 - 12:00 Güncelleme:
TÜSEDAD, güncel veriler ve yenilenen çiğ süt maliyet modeline göre, 2026 yılı Şubat ayı çiğ süt üretim maliyetinin ayrıntılarını kamuouyla paylaştı.
TÜSEDAD, Şubat ayında 1 litre sıcak çiğ süt üretim maliyetini 27,64 TL olarak hesapladığını duyurdu.
Dernekten yapılan açıklamada, "Bir önceki aya göre görülen yüzde 8,9’luk bu artış; yemlere gelen zamlar nedeniyle hayvan başına rasyon maliyetinin yüzde 10,49 artmasından kaynaklanmaktadır. Şubat ayında bir önceki aya göre; kaba yemlerde ortalama yüzde 6,40 ve kesif yemlerde ise yüzde 3,50 artış meydana gelmiştir. Bu artışlar Ocak ayında asgari ücrette yapılan artışın personel maliyetine yansımasını geride bırakmıştır" denildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ