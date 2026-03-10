TÜSEDAD: Çiğ süt üretim maliyeti şubatta 27,64 TL'ye çıktı

İran'da şu an neler oluyor? Körfez Ülkeleri İran'ı vurur mu? Beyrut ve Tel Aviv'de neler oluyor? Trump İran'a asker mi gönderiyor? Hamaney'in halefi kim oldu: Savaş nereye gidiyor? Çin İran'a yardım mı ediyor? Ortadoğu'da büyük kırılma mı? Habertürk Gündem'de Kerem Kırçuval sordu; İstanbul Aydın Ün... Daha Fazla Göster

İran'da şu an neler oluyor? Körfez Ülkeleri İran'ı vurur mu? Beyrut ve Tel Aviv'de neler oluyor? Trump İran'a asker mi gönderiyor? Hamaney'in halefi kim oldu: Savaş nereye gidiyor? Çin İran'a yardım mı ediyor? Ortadoğu'da büyük kırılma mı? Habertürk Gündem'de Kerem Kırçuval sordu; İstanbul Aydın Üni. Öğr. Ü. Dr. Ramazan Kurtoğlu, Emekli Tuğgeneral Prof. Dr. Esat Arslan, Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, Siyaset Bilimci-Gazeteci Sezin Öney yorumladı. Daha Az Göster