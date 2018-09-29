Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, "İş dünyasında yıllar boyunca zeka denilince aklımıza hep IQ yani bilgisel veya bilişsel zeka geldi. Yüksek IQ mesleki performans ve kariyer başarısı için yeterliydi ama artık IQ'nun tek başına yeterli olmadığı çok net" dedi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ile Türkiye Zeka Vakfı iş birliğinde ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "6. Zeka ve Yetenek Kongresi"nin açılışında konuşan Bilecik, 4. sanayi devrimi sürecinde bilgi ekonomisi ve dijital dönüşüm kavramlarının her gün daha fazla konuşulduğunu belirtti.

Erol Bilecik, dönüşümün her alanda kendini gösterdiğini, mesleklerin de giderek daha farklı zihinsel beceriler gerektiren bir dönüşüm içine girdiğini ifade etti. İş gücü piyasasında ihtiyaç duyulacak becerilerin bugünden öngörülemez hale geldiğini kaydeden Bilecik, bu durumun gençlerin dijital çağa uygun yeni yetenekler kazanmasını daha önemli kıldığının altını çizdi.

'ZEKAYA ARTIK BİLGİYE GÖRE ÖLÇÜLMÜYOR'

Çağı yakalayabilmek için sahip olunan bilginin artırılması gerektiğini vurgulayan Bilecik, "Artık, bir insanın zekası bilgisine göre değil, bilgi edinme yeteneğine göre ölçülüyor. Hemen her gün öğrenme, sorgulama ve yenilenme sorumluluğu olan bu çağda yeni bilgi edinmek hepimizi fazlasıyla yakından ilgilendiriyor" dedi. Son yıllarda IQ başrolü başka becerilerle paylaşmaya başladı. EQ yani duygusal zeka insanın halinden anlamayı, gerektiğinde destek olmayı, birbirine ve değişen şartlara uyum sağlamayı strese dirençli olabilmeyi ve sadece işte değil hayatta da daha fazla başarılı olmaya işaret ediyor" ifadelerini kullandı.

'İŞ DÜNYASI İÇİN KÜLTÜREL ZEKA DA ÖNEMLİ'

İş insanları için yüksek bilişsel ve duygusal zekanın yanında kültürel zekanın da önemli olduğunu kaydeden Bilecik şöyle konuştu: "Küreselleşme ile seyahat imkanlarımız çoğaldı. Ardından internet ve yeni iletişim teknolojileri sayesinde de iş yapma alışkanlıklarımız tamamen değişmeye başladı. Dünya gittikçe bir küçük ekrana sığacak kadar da küçüldü. Bu sayede bütün iş ortaklarımız ve paydaşlarımız çoğu zaman uluslararası düzeyde olabiliyor. Kültürel zekamız ne kadar yüksekse farklı kültürlere de daha fazla uyum sağlıyor, tüm dünya insanlarıyla daha kolay ilişki kurabiliyoruz."

Türkiye Zeka Vakfı Başkanı Emrehan Halıcı da etkinliklerle zeka ve yetenek konusunu eğitim, iş hayatı ve sosyal hayatta ön plana çıkarmaya çalıştıklarını belirterek, "Özellikle eğitimde sadece bilgi odaklı bir müfredat ya da sınav sistemi yerine yaratıcılığı, zekayı, yetenek ve beceriyi de merkeze alan bir eğitim yaklaşımını savunuyoruz" dedi.

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök ise üniversite olarak yapılacak her türlü bilimsel çalışmaya destek vermeye hazır olduklarını ifade ederek, zeka potansiyeli yüksek ve yetenekli bireylerin desteklenmesinin ülkenin gelişimi ve kalkınmasındaki önemine dikkati çekti.

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