Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. İşte Bilecik'in açıklamalarından önemli satır başları;



- "İş dünyası için asgari ücret tespitinin 2 bin 20 TL olması çok olumlu bir gelişme oldu."

- "İş dünyası verilen desteklerden memnun, bu destekler doğrultusunda ağustos itibarıyla yaşadıklarımız bertaraf edildi."

- "Reel sektörün finansmana erişim probleminin mutlaka çözülmesi, banka bilançolarında gerekli temizliğin yapılması gerek."

- "İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nın da olumlu olduğunu görüyoruz ama bunların artık daha uzun vadeli olması gerektiğini düşünüyoruz."

- "Gelecek yıl yüzde 1'ler civarında bir büyüme, yüzde 17'ler civarında bir enflasyon öngörüyoruz."

- "Çok önemli sıkıntıları yaşamasına rağmen Türkiye'nin AB üyeliğinin hala vazgeçilmez bir hedef olması gerektiğine inanıyorum."

- "(Ekonomi) Şu ana kadar alınan tedbirler fevkalade olumlu."





GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ