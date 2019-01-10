Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD),Kurumiçi Girişimcilik Çalışma Grubu bünyesinde hazırladığı "Kurumlarda Girişimcilik ile Değer Yaratmak-Kurumların Girişimcilik Dönüşümü" rehberini tanıttı. Accenture ve Özyeğin Üniversitesi'nin iş birliğinde hazırlanan rapor, şirketlerin kurum içi girişimcilik çalışmalarına ışık tutmayı ve yol haritası olmayı hedefliyor.

'UYUM SAĞLAYAMAYAN OYUNDAN DÜŞÜYOR'

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, kurumları geleceğe taşımak için inovasyon kültürünün benimsenmesinin ve girişimcilik ruhunu yeşertmenin gerekliliğini vurguladı.

Tüm dünyada dijital dönüşüm rüzgarı estiğine işaret eden Bilecik, "Bundan kısa bir süre önce dünya lideri olarak konumlanmış birçok markanın değişen rekabet koşullarına uyum sağlayamadığı için oyundan düşmesine şahit oluyoruz. Ayakta kalmak için oyunu yeni kurallara göre oynamamız gerekiyor. Şirketlerimiz, artık hem yükselen start-uplarla hem de sektör dışı rakipler olarak oyuna dahil olan teknoloji şirketleriyle rekabet etmek zorunda" dedi.

Erol Bilecik, Google, Intel ve Salesforce gibi teknoloji devlerinin finansal çözümlere ilgilerinin, Amazon ve Alibaba’nın geleceğin bankası olmak için attığı adımların, rekabet kurallarının ne denli değiştiğinin birer göstergesi olduğunu vurgulayarak, "Dere çoktan göründüğüne göre, paçayı hızla sıvamalıyız" ifadesini kullandı.

'ŞİRKETLER GİRİŞİMCİ GİBİ DÜŞÜNMELİ'

Bugün, kuralların yeniden yazıldığı ve oyun kurucuların girişimciler olduğu bir dönemde bulunulduğunun altını çizen Bilecik, "Günümüzde herkesin, kendi şirketini kurmasa bile kurumları içerisinde bir girişimci gibi çalışması ve düşünmesi gerekiyor. Şirketlerin de bu ortamı kendi içlerinde yaratarak, bireyi özgür kılmak için geleneksel iş yapış şekillerini rafa kaldırıp kurum içinde kanalları açık ve şeffaf hale getirmesi önemli" dedi.

Türkiye’de girişimcilik ekosistemini güçlendirmeyi amaçladıklarını kaydeden TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, söz konusu rehberi, kurum içi girişimciliğe giriş için bir el kitabı olarak tasarladıklarını ve girişimciliğe meraklı herhangi bir şirket içinde inovasyonu çalışır hale getirecek 100 günlük bir aksiyon planı hazırladıkları bilgisini verdi.

'YURTDIŞINDAKİ ŞİRKETLERİN YÜZDE 86'SINDA VAR'

Rehberin tanıtımını yapan Özyeğin Üniversitesi Girişim Fabrikası Kurucu Direktörü İhsan Elgin de, "Kurum içi girişimcilik kavramı bilinirliği olan şirketlerden genel merkezi Türkiye'de olanların yüzde 53'ünde, genel merkezi yurt dışında olan şirketlerin yüzde 86'sında kurum içi girişimcilik programı yürütülüyor. Kurum içi girişimcilik programı olan şirketlerin yüzde 64'ünde ticarileşen fikirler mevcut" diye konuştu.

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