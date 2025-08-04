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        Haberler Spor Futbol Tuta'nın yeni adresi belli oldu: Al Duhail - Futbol Haberleri

        Tuta'nın yeni adresi belli oldu: Al Duhail

        Katar Ligi ekiplerinden Al Duhail, Eintracht Frankfurt'tan 26 yaşındaki Brezilyalı stoper Tuta'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2025 - 23:00 Güncelleme: 04.08.2025 - 23:00
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        Tuta, Katar'ı tercih etti!
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        Katar'ın Al Duhail takımı, Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'dan Brezilyalı defans Tuta'yı (Lucas Silva Melo) transfer etti.

        Tuta'nın sözleşme detayları hakkında bilgi verilmezken, Eintracht Frankfurt Yönetim Kurulu Üyesi Markus Krösche imza sonrası yaptığı açıklamada, Tuta'nın Alman ekibinin önemli bir parçası olduğunu söyledi.

        Krösche, 26 yaşındaki oyuncunun oynadığı süre boyunca kulübün gelişiminde ve başarısında büyük rol oynadığını belirterek "Tuta, UEFA Avrupa Ligi'ni kazandıktan sonra, sonsuza dek kulüp tarihinin bir parçası oldu bundan dolayı kulüp değiştirme talebini doğal olarak kabul ettik. Gelecekteki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz," ifadelerini kullandı.

        Tuta, Eintracht Frankfurt'la 187 maçta 10 gol kaydetti.

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