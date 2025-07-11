2023 yılında vizyona giren Dünyalar Savaşı: Saldırı filmi, evrenin bilinmezliklerine ışık tutmaya çalışan üç bilim insanının karşılaştığı esrarengiz olayları merkezine alıyor. Yönetmen Junaid Syed’in imzasını taşıyan yapımda, Sam Gittins, Leo Staar ve Vincent Regan gibi isimler rol alıyor. Gerilim, korku ve bilim kurgu türlerini harmanlayan film, izleyicilere farklı bir deneyim vadediyor. Detaylar haberimizde...