Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 13 MAYIS 2026 ÇARŞAMBA: Bugün televizyonda neler var? Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi

        Bugün televizyonda hangi diziler yayınlanacak? 13 Mayıs 2026 Çarşamba TV yayın akışı listesi

        13 Mayıs 2026 Çarşamba gününe ait TV yayın akışları izleyiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Gününü televizyon karşısında geçirmek isteyen vatandaşlar, ulusal kanallarda hangi dizi, yarışma, film ve spor karşılaşmalarının ekrana geleceğini araştırıyor. Bu akşam ekranlarda birbirinden farklı yapımlar yer alırken, futbol tutkunlarının gözü ATV'de yayınlanacak Gençlerbirliği – Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final mücadelesinde olacak. İşte Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1 ve Now TV'nin güncel yayın akışı listesi ile günün öne çıkan programları haberimizde…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Mayıs 2026 - 10:01 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        13 Mayıs 2026 Çarşamba gününe ait televizyon yayın akışları belli oldu. Gün boyunca televizyon keyfi yapmak isteyen izleyiciler, ulusal kanallarda hangi yapımların yayınlanacağını merak ederken “Bu akşam hangi dizi ve programlar var?” sorusu da gündemdeki yerini koruyor. Akşam kuşağında sevilen diziler, yarışmalar ve spor karşılaşmaları ekranlarda olacak. TV8’de Survivor Ünlüler - Gönüllüler yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkarken, ATV’de yayınlanacak Gençlerbirliği – Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final karşılaşması futbolseverlerin yakın takibinde olacak. İşte Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8’in güncel yayın akışı ve öne çıkan program detayları…

        2

        KANALLARIN 13 MAYIS 2026 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞLARI

        SHOW TV

        06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        08:15 Cansu Canan İle Yeni Sayfa

        10:00 Bahar

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        00:15 Gece Hattı

        01:15 Kızılcık Şerbeti

        03:30 Delikanlı

        3

        KANAL D

        07:00 Küçük Ağa

        09:00 Neler Oluyor Hayatta

        11:00 Yaprak Dökümü

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:45 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Eşref Rüya

        00:15 Güller ve Günahlar

        03:00 Gelinim Mutfakta

        05:00 Siyah Beyaz Aşk

        4

        STAR TV

        07:00 İstanbullu Gelin

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        17:15 Aramızda Kalsın

        19:00 Star Haber

        20:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        22:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        02:30 İstanbullu Gelin

        05:00 Dürüye'nin Güğümleri

        5

        ATV

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        19:45 Kupa Günlüğü

        20:30 Gençlerbirliği – Trabzonspor | Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final Maçı

        22:40 Kuruluş Orhan

        02:00 Ateş Kuşları

        05:00 Bir Küçük Gün Işığı

        6

        TRT 1

        05:43 İstiklal Marşı

        05:45 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        06:40 Beni Böyle Sev

        09:20 Adını Sen Koy

        10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        14:30 Benim Adım Melek

        17:45 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Hipnotik | Yabancı Sinema

        21:55 Butcher's Geçidi | Yabancı Sinema

        00:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

        03:00 Benim Adım Melek

        7

        NOW

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Yeraltı

        19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00 Yeraltı

        00:15 Halef: Köklerin Çağrısı

        03:15 Kefaret

        04:15 Yasak Elma

        06:00 Karagül

        8

        TV8

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        09:00 Gel Konuşalım

        12:30 Survivor Ekstra

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026

        00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        02:30 Gel Konuşalım

        04:30 Oynat Bakalım

        05:30 Tuzak

        13 MAYIS 2026 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ben'ce - 10 Mayıs 2026 (Kadir Kaymakçı & Nuran Yıldız)

        Melania Trump'tan şaşırtan "empati" çıkışı! Donald Trump'ın hangi özelliği dinleyenleri kahkahaya boğdu? Trump 8 yıl sonra Pekin'de... 14-15 Mayıs zirvesi öncesi diplomatik trafikte hareketlilik! Pekin'de üçlü denklem... ABD ve Çin'in ortak gündemi İran mı? Başbakan Meloni'den deepfake tepkisi... Sa...
        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        NYT: İran Trump'ın iddia ettiğinden daha güçlü
        NYT: İran Trump'ın iddia ettiğinden daha güçlü
        Grip oldu hastaneye gitti... Acılı baba: Yanlış serum öldürdü!
        Grip oldu hastaneye gitti... Acılı baba: Yanlış serum öldürdü!
        BM'den dikkat çeken uyarı: Kum krizi kapıda
        BM'den dikkat çeken uyarı: Kum krizi kapıda
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Oda başkanı yağ aldırma operasyonunda öldü!
        Oda başkanı yağ aldırma operasyonunda öldü!
        Samsun'da ağır bilanço! Sel felaketinin boyutu ortaya çıktı
        Samsun'da ağır bilanço! Sel felaketinin boyutu ortaya çıktı
        "Ünlüler bizim ismimizle prim yapıyor"
        "Ünlüler bizim ismimizle prim yapıyor"
        8,5 yıl sonra tarihi ziyaret!
        8,5 yıl sonra tarihi ziyaret!
        DSÖ'den hantavirüs uyarısı
        DSÖ'den hantavirüs uyarısı
        Konkordato başvurularında yeni dönem
        Konkordato başvurularında yeni dönem
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Trafikteki dans şovu pahalıya patladı!
        Trafikteki dans şovu pahalıya patladı!
        Galatasaray'da Icardi zirvesi!
        Galatasaray'da Icardi zirvesi!
        Babasını 8 kurşunla öldürdü! Cinayeti anlattı!
        Babasını 8 kurşunla öldürdü! Cinayeti anlattı!
        Torreira'ya AVM'de yumruklu saldırı!
        Torreira'ya AVM'de yumruklu saldırı!
        Test sonuçları belli oldu
        Test sonuçları belli oldu
        'Filmed in Türkiye' dönemi
        'Filmed in Türkiye' dönemi
        SGK’dan yemek kartı genelgesi
        SGK’dan yemek kartı genelgesi
        Çatalı "şeytan işi" diyerek yasakladılar!
        Çatalı "şeytan işi" diyerek yasakladılar!
        Faiz borsaya alternatif oluyor mu?
        Faiz borsaya alternatif oluyor mu?