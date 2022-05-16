Televizyon izleyicileri 16 Mayıs TV yayın akışında hangi dizi ve programların olduğunu araştırıyor. 16 Mayıs Pazartesi akşamı; Üç Kuruş, Çember: Kabus, Survivor All Star, Yasak Elma, Hakim, Organize İşler 2: Sazan Sarmalı ve Alparslan: Büyük Selçuklu yapımları ekrana geliyor. 16 Mayıs Pazartesi Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı şöyle;