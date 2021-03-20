Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 20 Mart Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT1, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

14:30 Sev Kardeşim

16:30 Çocuktan Al Haberi

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:15 Dokunmayın Şabanıma

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Iron Man 3

22:45 Kod Adı: Londra

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:45 Menajerimi Ara

18:45 Star Haber

20:00 İbo Show

FOX TV YAYIN AKIŞI

15:45 Masumiyet

19:00 Gülbin Tosun

20:00 Sen Çal Kapımı

ATV YAYIN AKIŞI

15:30 Maraşlı

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

TRT 1 YAYIN AKIŞI

15:45 Uyanış: Büyük Selçuklu

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

TV 8 YAYIN AKIŞI

12:30 Doğduğun Ev Kaderindir

15:45 Kırmızı Oda

20:00 Survivor 2021