Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 20 Mart Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT1, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
14:30 Sev Kardeşim
16:30 Çocuktan Al Haberi
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
KANAL D YAYIN AKIŞI
16:15 Dokunmayın Şabanıma
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Iron Man 3
22:45 Kod Adı: Londra
STAR TV YAYIN AKIŞI
16:45 Menajerimi Ara
18:45 Star Haber
20:00 İbo Show
FOX TV YAYIN AKIŞI
15:45 Masumiyet
19:00 Gülbin Tosun
20:00 Sen Çal Kapımı
ATV YAYIN AKIŞI
15:30 Maraşlı
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
TRT 1 YAYIN AKIŞI
15:45 Uyanış: Büyük Selçuklu
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
TV 8 YAYIN AKIŞI
12:30 Doğduğun Ev Kaderindir
15:45 Kırmızı Oda
20:00 Survivor 2021
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