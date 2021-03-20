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TV Yayın akışı 20 Mart 2021 Cumartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

TV Yayın akışı 20 Mart Cumartesi yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Gönül Dağı, Kardeşlerim, Kuzey Yıldızı, Sen Çal Kapımı ve İbo Show yeni bölümleriyle ekranlara gelecek. İşte 20 Mart Cumartesi Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı...

TV Yayın akışı 20 Mart 2021 Cumartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 20 Mart Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT1, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

14:30 Sev Kardeşim
16:30 Çocuktan Al Haberi
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:15 Dokunmayın Şabanıma
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Iron Man 3
22:45 Kod Adı: Londra

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:45 Menajerimi Ara
18:45 Star Haber
20:00 İbo Show

FOX TV YAYIN AKIŞI

15:45 Masumiyet
19:00 Gülbin Tosun
20:00 Sen Çal Kapımı

ATV YAYIN AKIŞI

15:30 Maraşlı
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim

TRT 1 YAYIN AKIŞI

15:45 Uyanış: Büyük Selçuklu
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı

TV 8 YAYIN AKIŞI

12:30 Doğduğun Ev Kaderindir
15:45 Kırmızı Oda
20:00 Survivor 2021

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