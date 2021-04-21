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TV Yayın akışı 21 Nisan Çarşamba! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

TV Yayın akışı 21 Nisan 2021 Çarşamba yani bugün için araştırılanlar arasında. Bu akşam Benim Adım Melek, Doğduğun Ev Kaderindir, Kuruluş Osman, Masumiyet, Seni Çok Bekledim dizileri yeni bölümleriyle ekranlarda olacak. İşte 21 Nisan Çarşamba Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı...

TV Yayın akışı 21 Nisan Çarşamba! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 21 Nisan Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show

KANAL D YAYIN AKIŞI

13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
16:45 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Sadakatsiz
22:45 Camdaki Kız

STAR TV YAYIN AKIŞI

13:15 Gerçeğin Peşinde
17:00 Bekir Köse ile İftara Doğru
18:30 Star Haber
20:00 Seni Çok Bekledim

FOX TV YAYIN AKIŞI

13:00 Osman Müftüoğlu
13:45 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli
20:00 Masumiyet

ATV YAYIN AKIŞI

14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
19:30 Nihat Hatipoğlu
20:15 Kuruluş Osman

TRT 1 YAYIN AKIŞI

15:00 Acemi Anneler
16:15 Mavera
18:00 Ana Haber
18:25 Doğrusu Ne?
18:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
20:30 Benim Adım Melek
23:45 Mavera

TV 8 YAYIN AKIŞI

13:15 Doya Doya Moda
17:15 Survivor Panorama
20:00 Doğduğun Ev Kaderindir

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