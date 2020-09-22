Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 22 Eylül Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
20:00 Çin Falı
FOX TV YAYIN AKIŞI
20:00 Baraj
KANAL D YAYIN AKIŞI
20:00 Hekimoğlu
STAR TV YAYIN AKIŞI
20:00 Menajerimi Ara
ATV YAYIN AKIŞI
20:00 Şans Kapıyı Çalınca
TRT 1 YAYIN AKIŞI
20:00 Masumlar Apartmanı
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