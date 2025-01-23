Televizyonda her gün birbirinden farklı dizi, film, yarışma ve haber programları yayınlanıyor. Ekrana gelecek olan yapımlar kanalların yayın akışları aracılığıyla öğreniliyor. Ancak Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde yaşanan yangın faciasının ardından dizilerin yeni bölümleri yayınlanmadı. Hal böyleyken izleyiciler ‘’Bugün TV'de neler var, dizilerin yeni bölümleri var mı, yayınlanacak mı?’’ sorusunun yanıtı için arama motorlarına yöneldi. 23 Ocak Pazartesi TV yayın akışı listesi kontrol ediliyor. İşte 23 Ocak 2025 TRT 1, Star TV, Kanal D, ATV, TV8, Now, Show TV yayın akışı…