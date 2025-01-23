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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 23 OCAK 2025: Bugün dizilerin yeni bölümleri var mı, yayınlanacak mı? TRT 1, Star TV, Kanal D, ATV, TV8, Now, Show TV yayın akışı

        Bugün dizilerin yeni bölümleri var mı? 23 Ocak Perşembe TRT 1, Star TV, Kanal D, ATV, TV8, Now, Show TV yayın akışı

        Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yaşanan yangın faciasının ardından 1 günlük milli yas ilan edilmiş ve dizilerin yeni bölümleri yayınlanmamıştı. Bu nedenle ''Bugün dizilerin yeni bölümleri var mı, yayınlanacak mı?'' soruları yanıt aramaya başladı. TRT 1'de Fenerbahçe - Lyon maçı canlı yayınla ekranlara gelecekken gözler diğer kanallara çevrildi. TRT 1, Star TV, Kanal D, ATV, TV8, Now, Show TV yayın akışı 23 Ocak Perşembe günü için kontrol ediliyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 23 Ocak 2025 TV yayın akışı listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2025 - 14:40 Güncelleme: 23.01.2025 - 14:40
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        Televizyonda her gün birbirinden farklı dizi, film, yarışma ve haber programları yayınlanıyor. Ekrana gelecek olan yapımlar kanalların yayın akışları aracılığıyla öğreniliyor. Ancak Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde yaşanan yangın faciasının ardından dizilerin yeni bölümleri yayınlanmadı. Hal böyleyken izleyiciler ‘’Bugün TV'de neler var, dizilerin yeni bölümleri var mı, yayınlanacak mı?’’ sorusunun yanıtı için arama motorlarına yöneldi. 23 Ocak Pazartesi TV yayın akışı listesi kontrol ediliyor. İşte 23 Ocak 2025 TRT 1, Star TV, Kanal D, ATV, TV8, Now, Show TV yayın akışı…

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        BUGÜN DİZİLERİN YENİ BÖLÜMLERİ VAR MI, YAYINLANACAK MI?

        Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde yaşanan yangın faciasının ardından 1 günlük milli yas ilan edildi. Bu sebeple kanalların yayın akışları değiştirildi.

        Dizilerin yeni bölümleri değil tekrar bölümleri ekrana geldi. 23 Ocak Perşembe bugünkü TV yayın akışına göre, bazı kanallarda dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak.

        Ancak akşam saatlerine doğru yayın akışlarında değişikliğe gidilebilir. İşte, TRT 1, Star TV, Kanal D, ATV, TV8, Now, Show TV yayın akışı…

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        23 OCAK 2025 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        08:45 Kaptan Pengu ve Arkadaşları

        10:30 Alişan ile Gülümse Hayata

        13:15 Kod Adı Kırlangıç

        14:35 Masumlar Apartmanı

        16:50 Hara

        18:55 İddiaların Aksine

        19:00 Ana Haber

        19:45 Maç Önü

        20:45 Fenerbahçe- Lyon

        23:00 Maç Sonu

        00:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

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        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Güne Başlarken

        09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

        16:15 Kiralık Aşk

        19:00 Star Haber

        20:00 Yerli Dizi Tekrarı

        00:15 Yerli Dizi Tekrarı

        5

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Küçük Ağa

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:15 Yaprak Dökümü

        13:00 Gelinim Mutfakta

        16:00 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 İnci Taneleri (Tekrar)

        00:15 Annem Ankara

        6

        ATV YAYIN AKIŞI

        08.00 - Kahvaltı Haberleri

        10.00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13.00 - atv Gün Ortası

        14.00 - Sen Anlat Karadeniz

        16.00 - Esra Erol'da

        19.00 - atv Ana Haber

        20.00 - Hatıran Yeter

        7

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

        08:30 Gel Konuşalım

        12:15 Survivor All Star - Gönüllüler

        13:15 Survivor Panorama

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm

        00:15 Survivor Ekstra

        8

        NOW YAYIN AKIŞI

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Hudutsuz Sevda

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

        19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00 Hudutsuz Sevda (Yeni bölüm)

        23:45 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

        02:15 Adım Farah

        9

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Bu Sabah

        10:00 Siyah Kalp

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Siyah Kalp (Yeni bölüm)

        00:15 Kızılcık Şerbeti

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