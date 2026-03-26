Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 26 MART 2026 LİSTESİ: Bugün televizyonda neler var, milli maç hangi kanalda? Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı

        Bugün televizyonda neler var? 26 Mart Perşembe Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi

        ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusu; dizi, film, yarışma, program ve maç gibi içeriklerin hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağını merak eden seyirciler tarafından araştırılıyor. Bugün ekranlara gelecek yapımları kaçırmak istemeyenler Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listelerini inceliyor. Bu akşam birbirinden farklı türde diziler yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacakken, Türkiye-Romanya maçı canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. İşte, 26 Mart 2026 TV yayın akışı...

        Giriş: 26.03.2026 - 14:07 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Televizyonda her gün farklı zevklere hitap eden programlar, yarışmalar, filmler ve diziler yayınlanıyor. Ekrana gelecek yapımlar kanalların yayın akışları aracılığıyla öğreniliyor. Bugün yayınlanacak içerikleri merak eden izleyiciler kanalların 26 Mart 2026 TV yayın akışı listelerini kontrol ediyor. Bugün farklı türde diziler yayınlanacakken, Türkiye-Romanya maçı canlı yayınla futbolseverlerle buluşacak. Peki bugün TV’de ne var, milli maç hangi kanalda? İşte 26 Mart Perşembe Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı...

        2

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:30 – Sandık Kokusu

        09:30 – Siyah Kalp

        12:30 – Gelin Evi

        15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 – Show Ana Haber

        20:00 – Veliaht (Final)

        00:15 – Hedefteki Adam

        02:15 – Veliaht

        04:30 – Hedefteki Adam

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 – Kahvaltı Haberleri

        10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 – atv Gün Ortası

        14:00 – Mutfak Bahane

        16:00 – Esra Erol'da

        19:00 – atv Ana Haber

        20:00 – Kim Milyoner Olmak İster?

        00:20 – Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

        01:20 – Kuruluş Orhan

        04:00 – Gözleri Karadeniz

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 – İkizler Memo - Can

        09:00 – Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 – Yaprak Dökümü

        14:00 – Gelinim Mutfakta

        16:45 – Arka Sokaklar

        18:30 – Kanal D Ana Haber

        20:00 – The Traitors Türkiye

        22:30 – The Traitors Türkiye

        01:30 – Gelinim Mutfakta

        04:30 – Zalim İstanbul

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 – Sefirin Kızı

        09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 – Nur Viral ile Sen İstersen

        17:15 – Erkenci Kuş

        19:00 – Star Haber

        20:00 – Sevdiğim Sensin

        00:15 – Alemde Bir Gece

        02:30 – Sefirin Kızı

        05:00 – Aramızda Kalsın

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:23 – İstiklal Marşı

        05:25 – Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        06:20 – Kalk Gidelim

        09:15 – Adını Sen Koy

        10:30 – Alişan İle Hayata Gülümse

        13:15 – Seksenler

        14:00 – Benim Adım Melek

        17:45 – Lingo Türkiye

        19:00 – Ana Haber

        19:55 – İddiaların Aksine

        20:00 – Tehlikeli Miras

        22:00 – Buz Yolu

        00:25 – Tehlikeli Miras

        02:25 – Seksenler

        02:50 – Benim Adım Melek

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW YAYIN AKIŞI

        07:30 – İlk Bakış

        08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 – Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 – Yasak Elma

        13:30 – En Hamarat Benim

        16:30 – Halef: Köklerin Çağrısı

        19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00 – Halef: Köklerin Çağrısı

        00:15 – Doktor: Başka Hayatta

        03:00 – Şevkat Yerimdar

        04:15 – Yasak Elma

        06:15 – Karagül

        NOW YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık

        09:00 – Gel Konuşalım

        12:30 – Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın

        16:00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 – Türkiye - Romanya

        22:15 – Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026

        00:15 – Survivor Ekstra

        01:30 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        03:30 – Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın

        05:30 – Tuzak

        26 MART 2026 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: ABD'nin NATO'ya ihtiyacı yok
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        Ulaştırma Bakanı'ndan Karadeniz'de gemideki patlamaya ilişkin açıklama!
        Acil petrol stokları serbest kalıyor
        İsrail basını: Tel Aviv ateşkes ihtimalinden endişeli
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        "Ölü buldum" dediği sevgilisini boğmuş!
        1 milyon 110 bin liraya satıldı
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        Milli Takım'ın play-off serüveni...
        "Çok para kazanmıyoruz"
        Yaşlanmanın aniden hızlandığı yaş hangisi?
        Milli Takım'ın konuğu Romanya!
        Bernardo Silva harekatı!
        'Evlilik' sinyali
        İyiden iyiye koptu
        Türkiye uydu interneti için masada
        Altın için petrole bakın
