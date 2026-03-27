        TV YAYIN AKIŞI 27 MART 2026 | Bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 yayın akışı

        TV yayın akışı 27 Mart 2026: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        ''Bugün TV'de hangi diziler var?'' sorusunun yanıtı, izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Türkiye'nin en çok izlenen kanalları 27 Mart 2026 TV yayın akışı listelerini paylaştı. Böylece gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak yapımlar belli oldu. Bu akşam Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Taşacak Bu Deniz gibi dizilerin yeni bölümleriyle ekranlarda olup olmayacağı da netlik kazandı. Peki, bugün TV'de neler var? İşte, 27 Mart 2026 Cuma Kanal D, Show TV, ATV, Star TV,, TRT 1, Now TV, TV8 yayın akışı listesi!

        Giriş: 27.03.2026 - 15:19 Güncelleme:
        1

        Ulusal kanalların 27 Mart 2026 TV yayın akışı listeleri yayımlandı. Bu akşam Star TV'de Hababam Sınıfı ve ATV’de İkizler Projesi filmleri yayınlanacak. NOW TV’de Yeraltı dizisi tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkacakken, TV8'de Ada Günlüğü programı yeni bölümüyle ekrana gelecek. Peki, bugün TV’de hangi diziler var? İşte 27 Mart 2026 Cuma Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı…

        2

        KANALLARIN 27 MART 2026 CUMA TV YAYIN AKIŞLARI

        KANAL D

        Kanal D ekranlarında bu akşam, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar yeni bölümüyle izleyiciyle buluşuyor.

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07.00 İkizler Memo-Can

        09.00 Neler Oluyor Hayatta?

        11.00 Yaprak Dökümü

        14.00 Gelinim Mutfakta

        16.45 Arka Sokaklar

        18.30 Kanal D Ana Haber

        20.00 Arka Sokaklar

        00.15 Uzak Şehir

        03.00 Gelinim Mutfakta

        05.00 Zalim İstanbul

        3

        STAR TV

        Star TV, akşam saatlerinde Hababam Sınıfı filmiyle izleyici karşısında olacak.

        07.00 Sefirin Kızı

        09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

        17.15 Erkenci Kuş

        19.00 Star Haber

        20.00 Hababam Sınıfı

        22.00 Tatlım Tatlım

        23.45 Tatlım Tatlım

        01.30 Erkenci Kuş

        03.00 Sefirin Kızı

        05.00 Aramızda Kalsın

        4

        ATV

        ATV’de bu akşam, İkizler Projesi filmi sinemaseverlerle buluşacak.

        07.00 Kahvaltı Haberleri

        08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

        10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13.00 atv Gün Ortası

        14.00 Mutfak Bahane

        16.00 Esra Erol’da

        19.00 atv Ana Haber

        20.00 İkizler Projesi

        22.25 Teknede Dehşet

        00:20 İkizler Projesi

        02:20 Teknede Dehşet

        04.00 Gözleri KaraDeniz

        5

        SHOW TV

        Show TV'de Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Kızılcık Şerbeti, heyecan dolu yeni bölümüyle ekrana geliyor.

        06.30 Sandık Kokusu

        09.30 Siyah Kalp

        12.30 Gelin Evi

        15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

        18.45 Show Ana Haber

        20.00 Kızılcık Şerbeti

        00.15 Transit

        01.45 Kızılcık Şerbeti

        04.00 Yasak Aşk

        05.00 Sandık Kokusu

        6

        TRT 1

        TRT 1'de Taşacak Bu Deniz dizisi yeni bölümüyle ekrana gelecek.

        05.23 İstiklal Marşı

        05.25 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        06.20 Kalk Gidelim

        09.15 Adını Sen Koy

        10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13.15 Seksenler

        14.00 Benim Adım Melek

        17.45 Lingo Türkiye

        19.00 Ana Haber

        20.00 Taşacak Bu Deniz

        00.15 Mehmed: Fetihler Sultanı

        02.55 Benim Adım Melek

        7

        NOW

        NOW ekranlarında bu akşam Doktor: Başka Hayatta dizisi yer alıyor.

        07.30 İlk Bakış

        08.00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

        10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12.30 Yasak Elma

        13.30 En Hamarat Benim

        16.30 Doktor: Başka Hayatta

        19.00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber

        20.00 Yeraltı

        23.00 Doktor: Başka Hayatta

        01.45 Halef: Köklerin Çağrısı

        04.15 Yasak Elma

        06.15 Karagül

        8

        TV8

        TV8'de gündüz kuşağındaki yarışmaların ardından akşam kuşağında Ada Günlüğü yayınlanacak.

        07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

        09.00 Gel Konuşalım

        12.30 Zahide Yetiş’le Tadımız Kaçmasın

        16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

        20.00 Ada Günlüğü

        00.15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular

        01.30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        03.30 Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın

        05.30 Tuzak

        9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
