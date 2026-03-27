TV yayın akışı 27 Mart 2026: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
''Bugün TV'de hangi diziler var?'' sorusunun yanıtı, izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Türkiye'nin en çok izlenen kanalları 27 Mart 2026 TV yayın akışı listelerini paylaştı. Böylece gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak yapımlar belli oldu. Bu akşam Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Taşacak Bu Deniz gibi dizilerin yeni bölümleriyle ekranlarda olup olmayacağı da netlik kazandı. Peki, bugün TV'de neler var? İşte, 27 Mart 2026 Cuma Kanal D, Show TV, ATV, Star TV,, TRT 1, Now TV, TV8 yayın akışı listesi!
Ulusal kanalların 27 Mart 2026 TV yayın akışı listeleri yayımlandı. Bu akşam Star TV'de Hababam Sınıfı ve ATV’de İkizler Projesi filmleri yayınlanacak. NOW TV’de Yeraltı dizisi tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkacakken, TV8'de Ada Günlüğü programı yeni bölümüyle ekrana gelecek. Peki, bugün TV’de hangi diziler var? İşte 27 Mart 2026 Cuma Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı…
KANALLARIN 27 MART 2026 CUMA TV YAYIN AKIŞLARI
KANAL D
Kanal D ekranlarında bu akşam, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar yeni bölümüyle izleyiciyle buluşuyor.
KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 İkizler Memo-Can
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Arka Sokaklar
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Arka Sokaklar
00.15 Uzak Şehir
03.00 Gelinim Mutfakta
05.00 Zalim İstanbul
STAR TV
Star TV, akşam saatlerinde Hababam Sınıfı filmiyle izleyici karşısında olacak.
07.00 Sefirin Kızı
09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
17.15 Erkenci Kuş
19.00 Star Haber
20.00 Hababam Sınıfı
22.00 Tatlım Tatlım
23.45 Tatlım Tatlım
01.30 Erkenci Kuş
03.00 Sefirin Kızı
05.00 Aramızda Kalsın
ATV
ATV’de bu akşam, İkizler Projesi filmi sinemaseverlerle buluşacak.
07.00 Kahvaltı Haberleri
08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 atv Gün Ortası
14.00 Mutfak Bahane
16.00 Esra Erol’da
19.00 atv Ana Haber
20.00 İkizler Projesi
22.25 Teknede Dehşet
00:20 İkizler Projesi
02:20 Teknede Dehşet
04.00 Gözleri KaraDeniz
SHOW TV
Show TV'de Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Kızılcık Şerbeti, heyecan dolu yeni bölümüyle ekrana geliyor.
06.30 Sandık Kokusu
09.30 Siyah Kalp
12.30 Gelin Evi
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Kızılcık Şerbeti
00.15 Transit
01.45 Kızılcık Şerbeti
04.00 Yasak Aşk
05.00 Sandık Kokusu
TRT 1
TRT 1'de Taşacak Bu Deniz dizisi yeni bölümüyle ekrana gelecek.
05.23 İstiklal Marşı
05.25 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06.20 Kalk Gidelim
09.15 Adını Sen Koy
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.00 Benim Adım Melek
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
20.00 Taşacak Bu Deniz
00.15 Mehmed: Fetihler Sultanı
02.55 Benim Adım Melek
NOW
NOW ekranlarında bu akşam Doktor: Başka Hayatta dizisi yer alıyor.
07.30 İlk Bakış
08.00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Yasak Elma
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Doktor: Başka Hayatta
19.00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber
20.00 Yeraltı
23.00 Doktor: Başka Hayatta
01.45 Halef: Köklerin Çağrısı
04.15 Yasak Elma
06.15 Karagül
TV8
TV8'de gündüz kuşağındaki yarışmaların ardından akşam kuşağında Ada Günlüğü yayınlanacak.
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
09.00 Gel Konuşalım
12.30 Zahide Yetiş’le Tadımız Kaçmasın
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 Ada Günlüğü
00.15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular
01.30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03.30 Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın
05.30 Tuzak
