Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 27 Şubat Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
13.00 Bir Şansım Olsa
14.30 Oh Olsun 'Türk Filmi'
16.30 Çocuktan Al Haberi
18.45 Show Ana Haber
20.00 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi'
00.15 Şeflerin Savaşı 'Yabancı Film'
02.00 Yağmur: Kıyamet Çiçeği 'Türk Filmi'
04.00 Şeflerin Savaşı 'Yabancı Film' (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
13.00 Sen Çal Kapımı 'Dizi' (Tekrar)
16.15 Masumiyet 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20.00 Sen Çal Kapımı 'Dizi'
00.15 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)
02.45 Masumiyet 'Dizi' (Tekrar)
05.00 Bir Deli Rüzgar 'Dizi' (Tekrar)
06.00 Kadın 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
14.00 'Dizi' (Tekrar)
16.15 En Güzel Bölüm
16.30 Menajerimi Ara 'Dizi' (Tekrar)
18.45 Star Haber
20.00 İbo Show
00.15 Akrep 'Dizi' (Tekrar)
03.00 İntikam Oyunu 'Yabancı Film'
04.50 Benim Tatlı Yalanım 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
13.00 Arda'nın Mutfağı
14.00 Gırgıriye'de Şenlik Var 'Türk Filmi'
16.00 Hekimoğlu 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Kanal D Haber
20.00 Logan: Wolverine 'Yabancı Film'
22.45 Cehennem Melekleri 2 'Yabancı Film'
01.00 Logan: Wolverine 'Yabancı Film' (Tekrar)
03.15 Müzik Arası
04.15 Afili Aşk 'Dizi' (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
13.30 Kuruluş Osman 'Dizi' (Tekrar)
15.30 Kardeşlerim 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Kardeşlerim 'Dizi'
23.20 Kardeşlerim 'Dizi' (Tekrar)
02.20 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)
04.50 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
13.00 Kuklalı Köşk 'Türk Filmi'
14.55 Dizi (Tekrar)
19.00 Ana Haber
20.00 Gönül Dağı 'Dizi'
00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01.30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01.45 'Dizi' (Tekrar)
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
08:15 Çook Yaşa
08:30 Sinema
09:45 Süper 1 Takım
10:45 Survivor Panorama
12:30 Süper 1 Takım
12:45 Doğduğun Ev Kaderindir
13:00 Doya Doya Moda
13:00 Survivor Panorama
14:00 Süper 1 Takım
15:15 Kırmızı Oda
17:15 Kırmızı Oda
18:30 Süper 1 Takım
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
20:00 Kırmızı Oda
YORUMLAR