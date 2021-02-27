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TV Yayın akışı 27 Şubat 2021 Cumartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

TV yayın akışı 27 Şubat 2021 Cumartesi yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Gönül Dağı, Kuzey Yıldızı, Sen Çal Kapımı yeni bölümüyle ekranlara gelecek. İşte, 27 Şubat Cumartesi Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı...

TV Yayın akışı 27 Şubat 2021 Cumartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 27 Şubat Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13.00 Bir Şansım Olsa
14.30 Oh Olsun 'Türk Filmi'
16.30 Çocuktan Al Haberi
18.45 Show Ana Haber
20.00 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi'
00.15 Şeflerin Savaşı 'Yabancı Film'
02.00 Yağmur: Kıyamet Çiçeği 'Türk Filmi'
04.00 Şeflerin Savaşı 'Yabancı Film' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00 Sen Çal Kapımı 'Dizi' (Tekrar)
16.15 Masumiyet 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20.00 Sen Çal Kapımı 'Dizi'
00.15 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)
02.45 Masumiyet 'Dizi' (Tekrar)
05.00 Bir Deli Rüzgar 'Dizi' (Tekrar)
06.00 Kadın 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

14.00 'Dizi' (Tekrar)
16.15 En Güzel Bölüm
16.30 Menajerimi Ara 'Dizi' (Tekrar)
18.45 Star Haber
20.00 İbo Show
00.15 Akrep 'Dizi' (Tekrar)
03.00 İntikam Oyunu 'Yabancı Film'
04.50 Benim Tatlı Yalanım 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Arda'nın Mutfağı
14.00 Gırgıriye'de Şenlik Var 'Türk Filmi'
16.00 Hekimoğlu 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Kanal D Haber
20.00 Logan: Wolverine 'Yabancı Film'
22.45 Cehennem Melekleri 2 'Yabancı Film'
01.00 Logan: Wolverine 'Yabancı Film' (Tekrar)
03.15 Müzik Arası
04.15 Afili Aşk 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.30 Kuruluş Osman 'Dizi' (Tekrar)
15.30 Kardeşlerim 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Kardeşlerim 'Dizi'
23.20 Kardeşlerim 'Dizi' (Tekrar)
02.20 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)
04.50 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13.00 Kuklalı Köşk 'Türk Filmi'
14.55 Dizi (Tekrar)
19.00 Ana Haber
20.00 Gönül Dağı 'Dizi'
00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01.30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01.45 'Dizi' (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:15 Çook Yaşa

08:30 Sinema

09:45 Süper 1 Takım

10:45 Survivor Panorama

12:30 Süper 1 Takım

12:45 Doğduğun Ev Kaderindir

13:00 Doya Doya Moda

13:00 Survivor Panorama

14:00 Süper 1 Takım

15:15 Kırmızı Oda

17:15 Kırmızı Oda

18:30 Süper 1 Takım

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

20:00 Kırmızı Oda

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