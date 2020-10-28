Yayın akışı kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 28 Ekim Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV 8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Şeref Sözü
KANAL D YAYIN AKIŞI
16:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Sadakatsiz
23:45 Hafız Yusuf Efendi
STAR TV YAYIN AKIŞI
16:30 Yeni Bir Ev
18:30 Star Haber
20:00 Güvercin / Final
23:15 Ateşle ile Yangın
ATV YAYIN AKIŞI
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Kuruluş Osman
FOX TV YAYIN AKIŞI
13:45 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile Ana Haber
20:00 Sen Çal Kapımı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:25 Doğrusu Ne?
19:30 Mevlid Kandili
21:00 Benim Adım Melek
TV8 YAYIN AKIŞI
13:00 Doya Doya Moda
20:00 Doğduğun Ev Kaderindir
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