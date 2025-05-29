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        Haberler Bilgi Magazin TV yayın akışı 29 Mayıs 2025 Perşembe: Bugün televizyonda neler var? Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışı

        29 Mayıs Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusu seyircilerin gündemindeki yerini aldı. 29 Mayıs 2025 TV yayın akışı kanal kanal paylaşıldı. Bu akşam bir dizi final yaparak ekrana veda edecek. Öte yandan 29 Mayıs İstanbul'un Fethi'nin 572. yıl dönümü dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ filmi filmseverlerle buluşacak. Peki, bu akşam hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 29 Mayıs Perşembe Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2025 - 11:01 Güncelleme: 29.05.2025 - 11:01
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        1

        Kanallarda yayınlanacak yapımlar izleyiciler tarafından araştırılmaya başladı. 29 Mayıs 2025 TV yayın akışı listesi ile bugün ekrana gelecek diziler, fimler ve programlar belli oldu. Kanalların yayın akışlarına göre, bu akşam birçok yerli ve yabancı film sinemaseverlerle buluşacakken bir dizi final yapacak. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 29 Mayıs Perşembe Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1, Now TV yayın akışı...

        2

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Bu Sabah

        10:00 Siyah Kalp

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Siyah Kalp (Final)

        00:15 Kızılcık Şerbeti

        02:30 Bahar

        04:30 Siyah Kalp

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Güne Başlarken

        09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

        16:15 Aramızda Kalsın

        19:00 Star Haber

        20:00 Bayi Toplantısı

        22:30 Bayi Toplantısı

        00:30 Yerli Dizi Tekrar / Sinema

        03:00 Sefirin Kızı

        05:00 Aramızda Kalsın

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Kavak Yelleri

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        13:30 Gelinim Mutfakta

        16:30 Aşk-ı Memnu

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Eşref Rüya

        23:15 Uzak Şehir

        02:15 Yargı

        04:30 Poyraz Karayel

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Nursel ile Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 Atv Ana Haber

        20:00 Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ

        22:20 Cennete Bile

        00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

        01:20 Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ

        03:00 Aldatmak

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

        05:55 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        06:45 Hangimiz Sevmedik

        10:30 Alişan ile Gülümse Hayata

        13:15 Seksenler

        14:30 Teşkilat

        17:40 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

        00:00 Gönül Dağı

        02:50 Seksenler

        03:40 Teşkilat

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:45 Çift Kişilik Oda

        19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00 Çift Kişilik Oda (Yeni Bölüm=

        02:30 Adım Farah

        03:45 Elkızı

        06:00 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

        08:30 Gel Konuşalım

        10:55 Survivor Panorama / Canlı

        12:30 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

        20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm

        00:15 Survivor Ekstra / Canlı

        01:30 İşte Benim Stilim

        04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

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