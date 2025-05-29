Kanallarda yayınlanacak yapımlar izleyiciler tarafından araştırılmaya başladı. 29 Mayıs 2025 TV yayın akışı listesi ile bugün ekrana gelecek diziler, fimler ve programlar belli oldu. Kanalların yayın akışlarına göre, bu akşam birçok yerli ve yabancı film sinemaseverlerle buluşacakken bir dizi final yapacak. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 29 Mayıs Perşembe Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1, Now TV yayın akışı...