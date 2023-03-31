Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

31 Mart Cuma TV yayın akışı: Televizyonda bugün ne var?

31 Mart Cuma haftanın son iş gününde televizyonda hangi dizi, film ve programların olduğu izleyiciler tarafından sorgulanmaya başladı. Show TV, Star, TV8, TRT 1, ATV, Fox ve Kanal D gibi televizyon kanalları TV yayın akışını her gün olduğu gibi bugünde televizyon izleyicisinin erişimine sundu. İşte 31 Mart 2023 Cuma televizyon yayın akışı ile TV yayın rehberi...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • TV yayın akışı 31 Mart Cuma: Televizyonda bugün ne var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

    TV'de bugün ne var sorusu günün en çok aranan konuları arasında yerini aldı. 31 Mart Cuma günü televizyonda birbirinden farklı eğlenceli, dizler, filmler ve programlar yer alıyor. Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Barbaros Hareddin gibi diziler yeni bölümleri ile izleyicilerle buluşuyor. İşte 31 Mart 2023 Show TV, Star, TV8, TRT 1, ATV, Fox ve Kanal D yayın akışı...

     
  • TV yayın akışı 31 Mart Cuma: Televizyonda bugün ne var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Baba

    08:00 Bu Sabah

    10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

    12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

    18:45 Show Ana Haber

    20:00 Kızılcık Şerbeti

    00:15 Aile

    02:45 Güzel Günler

     
  • TV yayın akışı 31 Mart Cuma: Televizyonda bugün ne var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    06:15 Asi

    09:00 Neler Oluyor Hayatta

    11:00 Hayat Şarkısı

    12:30 Arda’nın Ramazan Mutfağı

    13:00 Gelinim Mutfakta

    16:00 Aşk ve Umut

    17:00 Hicran

    18:40 Kanal D Ana Haber

    20:00 Yıldız De Bana

    22:30 Yıldız De Bana

    01:30 Yargı

    03:15 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti

    05:30 Arda’nın Ramazan Mutfağı

     
  • TV yayın akışı 31 Mart Cuma: Televizyonda bugün ne var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

    ATV YAYIN AKIŞI

    06:15 Mevlit ve Süleyman Çelebi

    07:00 Hz. Ömer

    08:00 Kahvaltı Haberleri

    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

    13:00 ATV Gün Ortası

    14:00 Mutfak Bahane

    16:00 Esra Erol’da

    18:45 ATV Ana Haber

    19:15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar

    20:00 Ateş Kuşları

    00:20 Aldatmak

    02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur Özel

    02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur

     
  • TV yayın akışı 31 Mart Cuma: Televizyonda bugün ne var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Yerli Dizi Tekrar/Sinema

    09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

    13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

    16:00 Toprak İle Fidan

    17:00 Söz

    18:15 Star Ana Haber

    19:00 Çok Güzel Hareketler 2

    20:00 Yalı Çapkını

    00:30 Yerli Dizi Tekrar/Sinema

    02:30 Toprak İle Fidan

    03:30 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi

    05:30 Söz

     
  • TV yayın akışı 31 Mart Cuma: Televizyonda bugün ne var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    06:15 Vuslat

    08:45 Bu Toprağın Sesi

    10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

    13:15 Seksenler

    15:45 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

    17:40 İddiaların Aksine

    17:45 Ana Haber

    18:15 Ramazan Sevinci

    20:00 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı

    23:30 45 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

    01:05 Yadigar

    01:45 Kuşlarla Yolculuk

    02:25 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

    03:30 Sahur Bereketi

    05:15 Kur’an-ı Kerim Hatm-i Şerif

     
  • TV yayın akışı 31 Mart Cuma: Televizyonda bugün ne var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    07:45 Çalar Saat

    10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

    12:30 Yalnız Kalpler

    13:45 Kapımdaki Dedektif

    14:30 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası

    15:45 En Hamarat Benim

    18:45 Ne Olmuştu?

    19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

    20:00 Yabancı Sinema Iron Man 3

    22:30 Orta Sayfa

    01:00 Adım Farah

    03:30 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri

    05:30 Yabancı Sinema Iron Man 3

     
  • TV yayın akışı 31 Mart Cuma: Televizyonda bugün ne var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:15 Doğduğun Ev Kaderindir

    07:15 8’de Sağlık

    08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

    11:15 Survivor 2023

    12:15 Survivor Panaroma

    15:00 Canım Annem

    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

    20:00 Survivor 2023

    22:15 Tuzak

    01:00 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan

    02:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

    04:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan

    05:30 Canım Annem

     

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.