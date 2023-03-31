TV'de bugün ne var sorusu günün en çok aranan konuları arasında yerini aldı. 31 Mart Cuma günü televizyonda birbirinden farklı eğlenceli, dizler, filmler ve programlar yer alıyor. Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Barbaros Hareddin gibi diziler yeni bölümleri ile izleyicilerle buluşuyor. İşte 31 Mart 2023 Show TV, Star, TV8, TRT 1, ATV, Fox ve Kanal D yayın akışı...