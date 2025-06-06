TV yayın akışı 6 Haziran 2025: Bayramın 1. günü televizyonda neler var, bugün hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
Kurban Bayramı'nın 1. gününün akşamında televizyonda hangi dizilerin ve filmlerin yayınlanacağı merak ediliyor. İzleyiciler ''Bayramın 1. günü televizyonda neler var, bugün hangi diziler ve filmler yayınlanacak?'' sorularına yanıt arıyor. Kanalların günlük yayın akışı ile 6 Haziran Cuma günü ekrana gelecek yapımlar belli oldu. Peki, Bugün TV'de neler var? İşte 6 Haziran 2025 Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı...
Her Cuma akşamı ekranlara gelen dizilerin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusuydu. Kurban Bayramı’nın birinci günü yayınlanacak yapımlar 6 Haziran 2025 TV yayın akışı ile belli oldu. Böylece Arka Sokaklar dizisinin bayram arası verip vermeyeceği de netlik kazandı. Hatırlanacağı üzere Kızılcık Şerbeti dizisi geçtiğimiz hafta sezon finali yapmıştı. Peki, Bayramın 1. günü TV'de neler var? İşte 6 Haziran Cuma Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now yayın akışı…
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
09:00 Aşk Laftan Anlamaz
12:00 Bahar
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Eltilerin Savaşı
22:30 Bizans Oyunları: Geym Of Bizans
00:30 Eltilerin Savaşı
02:45 Bizans Oyunları: Geym Of Bizans
04:30 Kızılcık Şerbeti
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Bir Gece Masalı
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Nursel ile Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok
22:50 Bağlılık Hasan
02:00 Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok
04:20 Aldatmak
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:30 Gelinim Mutfakta
16:30 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:15 Aşka Dair
02:30 Yargı
04:45 Poyraz Karayel
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Aramızda Kalsın
19:00 Star Haber
20:00 Aykut Enişte 2
22:30 Aykut Enişte 2
00:45 Sahipsizler
03:00 Kaderimin Oyunu
05:00 Aramızda Kalsın
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:15 Bayram Namazı
06:30 Hangimiz Sevmedik
10:15 Alişan ile Gülümse Hayata
13:30 Teşkilat
17:10 Türk Sineması "Kaptan Pengu Ve Arkadaşları 4: Buzuldaki Sır"
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Lingo Türkiye
22:00 Bayram Sineması "Hanımağa'nın Gelinleri"
00:50 Gönül Dağı
03:25 Teşkilat
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 Çalar Saat
10:45 Çift Kişilik Oda
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Karagül
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Bizim Köylü
22:30 Çift Kişilik Oda
03:45 Adım Farah
05:00 Elkızı
06:00 Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Gel Konuşalım
10:55 Survivor Panaroma
12:30 İşte Benim Stilim
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm
00:15 İşte Benim Stilim
03:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
05:30 Tuzak
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