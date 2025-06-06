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        Haberler Bilgi Magazin TV yayın akışı 6 Haziran 2025: Bugün TV’de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 6 Haziran 2025: Bayramın 1. günü televizyonda neler var, bugün hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        Kurban Bayramı'nın 1. gününün akşamında televizyonda hangi dizilerin ve filmlerin yayınlanacağı merak ediliyor. İzleyiciler ''Bayramın 1. günü televizyonda neler var, bugün hangi diziler ve filmler yayınlanacak?'' sorularına yanıt arıyor. Kanalların günlük yayın akışı ile 6 Haziran Cuma günü ekrana gelecek yapımlar belli oldu. Peki, Bugün TV'de neler var? İşte 6 Haziran 2025 Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.06.2025 - 12:48 Güncelleme: 06.06.2025 - 12:48
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        1

        Her Cuma akşamı ekranlara gelen dizilerin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusuydu. Kurban Bayramı’nın birinci günü yayınlanacak yapımlar 6 Haziran 2025 TV yayın akışı ile belli oldu. Böylece Arka Sokaklar dizisinin bayram arası verip vermeyeceği de netlik kazandı. Hatırlanacağı üzere Kızılcık Şerbeti dizisi geçtiğimiz hafta sezon finali yapmıştı. Peki, Bayramın 1. günü TV'de neler var? İşte 6 Haziran Cuma Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now yayın akışı…

        2

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        09:00 Aşk Laftan Anlamaz

        12:00 Bahar

        15:00 Kızılcık Şerbeti

        18:25 Show Ana Haber

        20:00 Eltilerin Savaşı

        22:30 Bizans Oyunları: Geym Of Bizans

        00:30 Eltilerin Savaşı

        02:45 Bizans Oyunları: Geym Of Bizans

        04:30 Kızılcık Şerbeti

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        3

        ATV YAYIN AKIŞI

        07:00 Kahvaltı Haberleri

        08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

        10:00 Bir Gece Masalı

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Nursel ile Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok

        22:50 Bağlılık Hasan

        02:00 Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok

        04:20 Aldatmak

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Kavak Yelleri

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        13:30 Gelinim Mutfakta

        16:30 Aşk-ı Memnu

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Şarkılar Bizi Söyler

        00:15 Aşka Dair

        02:30 Yargı

        04:45 Poyraz Karayel

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Güne Başlarken

        09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

        16:15 Aramızda Kalsın

        19:00 Star Haber

        20:00 Aykut Enişte 2

        22:30 Aykut Enişte 2

        00:45 Sahipsizler

        03:00 Kaderimin Oyunu

        05:00 Aramızda Kalsın

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

        05:15 Bayram Namazı

        06:30 Hangimiz Sevmedik

        10:15 Alişan ile Gülümse Hayata

        13:30 Teşkilat

        17:10 Türk Sineması "Kaptan Pengu Ve Arkadaşları 4: Buzuldaki Sır"

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Lingo Türkiye

        22:00 Bayram Sineması "Hanımağa'nın Gelinleri"

        00:50 Gönül Dağı

        03:25 Teşkilat

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 Çalar Saat

        10:45 Çift Kişilik Oda

        12:30 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Karagül

        19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00 Bizim Köylü

        22:30 Çift Kişilik Oda

        03:45 Adım Farah

        05:00 Elkızı

        06:00 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

        08:30 Gel Konuşalım

        10:55 Survivor Panaroma

        12:30 İşte Benim Stilim

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

        20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm

        00:15 İşte Benim Stilim

        03:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        05:30 Tuzak

        6 HAZİRAN 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

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