Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 9 Ağustos Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Kibar Feyzo
21.45 Gülen Gözler
23.45 Hacker
01.30 Hacker
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fox Ana Haber
20.00 Yaparsın Aşkım
00.15 Bay Yanlış
02:45 Şevkat Yerimdar
STAR TV YAYIN AKIŞI
19.00 Star Haber
20.00 Kurtarıcı
22.00 Bir Demet Tiyatro (Tekrar)
00.00 Kurtarıcı
02.00 Kaçak Gelinler 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
20.00 Uzak Ara Eğlence
22.15 Yabancı Sinema
00.45 Uzak Ara Eğlence
02.30 Siyah Beyaz Aşk
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Örümcek Adam Eve Dönüş
22.45 Öncü Kuvvet
01.30 Örümcek Adam Eve Dönüş
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 Ana Haber
20.00 Tövbeler Olsun
01.30 Diriliş "Ertuğrul"
TV8 YAYIN AKIŞI
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
YORUMLAR