Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 9 Ağustos Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Kibar Feyzo

21.45 Gülen Gözler

23.45 Hacker

01.30 Hacker

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fox Ana Haber

20.00 Yaparsın Aşkım

00.15 Bay Yanlış

02:45 Şevkat Yerimdar

STAR TV YAYIN AKIŞI

19.00 Star Haber

20.00 Kurtarıcı

22.00 Bir Demet Tiyatro (Tekrar)

00.00 Kurtarıcı

02.00 Kaçak Gelinler 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

20.00 Uzak Ara Eğlence

22.15 Yabancı Sinema

00.45 Uzak Ara Eğlence

02.30 Siyah Beyaz Aşk

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Örümcek Adam Eve Dönüş

22.45 Öncü Kuvvet

01.30 Örümcek Adam Eve Dönüş

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber

20.00 Tövbeler Olsun

01.30 Diriliş "Ertuğrul"

TV8 YAYIN AKIŞI

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm