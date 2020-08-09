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TV yayın akışı 9 Ağustos 2020! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

TV yayın akışı 9 Ağustos 2020 Pazar yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Tövbeler Olsun, Kibar Feyzo, Gülen Gözler, Hacker filmleri ekranlarda olacak. Diğer kanallarda ise yarışma programları ve filmler yayınlanacak. İşte, 9 Ağustos Cumartesi Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV ve TV8 yayın akışı...

TV yayın akışı 9 Ağustos

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 9 Ağustos Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber
20.00 Kibar Feyzo
21.45 Gülen Gözler
23.45 Hacker
01.30 Hacker

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fox Ana Haber
20.00 Yaparsın Aşkım
00.15 Bay Yanlış
02:45 Şevkat Yerimdar

STAR TV YAYIN AKIŞI

19.00 Star Haber
20.00 Kurtarıcı
22.00 Bir Demet Tiyatro (Tekrar)
00.00 Kurtarıcı
02.00 Kaçak Gelinler 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

20.00 Uzak Ara Eğlence
22.15 Yabancı Sinema
00.45 Uzak Ara Eğlence

02.30 Siyah Beyaz Aşk

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Örümcek Adam Eve Dönüş
22.45 Öncü Kuvvet
01.30 Örümcek Adam Eve Dönüş

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber
20.00 Tövbeler Olsun
01.30 Diriliş "Ertuğrul"

TV8 YAYIN AKIŞI

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

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