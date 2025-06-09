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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 9 HAZİRAN 2025 LİSTESİ KANAL KANAL | Bugün televizyonda neler var? TRT 1, Kanal D, ATV, Star TV, Now, TV8, Show TV yayın akışı

        9 Haziran Pazartesi TV yayın akışı: Bayramın 4. günü televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        Kurban Bayramı'nın dördüncü günü televizyonda gündüz, öğle ve akşam kuşağında hangi yapımların yayınlanacağı araştırılıyor. Dizilerin yeni bölümleri sabırsızlıkla beklenirken, sinemaseverler ise bu akşam ekranlara gelecek yerli ve yabancı filmleri merak ediyor. Bu sebeple kanalların 9 Haziran 2025 Pazartesi TV yayın akışı listeleri kontrol ediliyor. Peki, Bugün televizyonda neler var? Bayramın 4. günü TV'de hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte 9 Haziran 2025 TRT 1, Kanal D, ATV, Star TV, Now, TV8, Show TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.06.2025 - 10:44 Güncelleme: 09.06.2025 - 10:46
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        Bugün televizyon ekranlarında gündüz, öğle ve akşam kuşağında neler olacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Sevdikleri dizi, yarışma ve programların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler kanalların günlük yayın akışlarını kontrol ediyor. Bu akşam yayınlanacak yerli ve yabancı filmler de sinemaseverlerin radarında yer alıyor. Peki, 9 Haziran 2025 TV yayın akışı ile bayramın 4. günü televizyonda neler var? İşte, 9 Haziran Pazartesi TRT 1, Kanal D, ATV, Star TV, Now, TV8, Show TV yayın akışı...

        2

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05.53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

        05:55 Hangimiz Sevmedik

        08:45 Kod Adı Kırlangıç

        10:05 Kasaba Doktoru

        13:00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        14:10 Seksenler

        15:15 Teşkilat

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 3’te 3

        22:35 Gönül Dağı-Kurban

        01:40 3’te 3

        03:45 Kasaba Doktoru

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Kavak Yelleri

        09:00 Neler Oluyor Hayatta

        11:00 Yaprak Dökümü

        13:30 Gelinim Mutfakta

        16:30 Aşk-ı Memnu

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Eşref Rüya

        23:15 Hep Yek 4: Bela Okuma Altan

        01:30 Hep Yek 4: Bela Okuma Altan

        03:15 Yargı

        05:00 Poyraz Karayel

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Can Borcu

        13:00 ATV Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol’da

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 İç Savaş

        22:30 Anka

        01:00 Anka

        03:20 Aldatmak

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Sahipsizler

        09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

        16:15 Aramızda Kalsın

        19:00 Star Haber

        20:00 Sahipsizler

        23:30 Deli Dumrul

        01:30 Deli Dumrul

        03:00 Kaderimin Oyunu

        05:00 Aramızda Kalsın

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 Çalar Saat

        10:45 Yasak Elma

        13:45 En Hamarat Benim

        16:45 Karagül

        19:00 Now Ana Haber

        20:00 Recep İvedik 4

        22:30 Çift Kişilik Oda

        04:00 Adım Farah

        05:00 Elkızı

        06:00 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        09:00 Aşk Laftan Anlamaz

        12:00 Bahar

        15:00 Kızılcık Şerbeti

        18:25 Show Ana Haber

        20:00 Sakar Şakir

        21:45 Nasipse Olur

        00:15 Sakar Şakir

        01:45 Nasipse Olur

        03:30 Kızılcık Şerbeti

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07:15 Ebru İle 8’de Sağlık

        08:30 Gel Konuşalım

        10:55 Survivor Panorama

        12:30 İşte Benim Stilim

        16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

        20:00 Survivor All Star-Gönüllüler

        00:15 Survivor Ekstra

        01:30 İşte Benim Stilim

        04:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

        9 HAZİRAN 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

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