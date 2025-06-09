Bugün televizyon ekranlarında gündüz, öğle ve akşam kuşağında neler olacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Sevdikleri dizi, yarışma ve programların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler kanalların günlük yayın akışlarını kontrol ediyor. Bu akşam yayınlanacak yerli ve yabancı filmler de sinemaseverlerin radarında yer alıyor. Peki, 9 Haziran 2025 TV yayın akışı ile bayramın 4. günü televizyonda neler var? İşte, 9 Haziran Pazartesi TRT 1, Kanal D, ATV, Star TV, Now, TV8, Show TV yayın akışı...