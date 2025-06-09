9 Haziran Pazartesi TV yayın akışı: Bayramın 4. günü televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
Kurban Bayramı'nın dördüncü günü televizyonda gündüz, öğle ve akşam kuşağında hangi yapımların yayınlanacağı araştırılıyor. Dizilerin yeni bölümleri sabırsızlıkla beklenirken, sinemaseverler ise bu akşam ekranlara gelecek yerli ve yabancı filmleri merak ediyor. Bu sebeple kanalların 9 Haziran 2025 Pazartesi TV yayın akışı listeleri kontrol ediliyor. Peki, Bugün televizyonda neler var? Bayramın 4. günü TV'de hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte 9 Haziran 2025 TRT 1, Kanal D, ATV, Star TV, Now, TV8, Show TV yayın akışı...
Bugün televizyon ekranlarında gündüz, öğle ve akşam kuşağında neler olacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Sevdikleri dizi, yarışma ve programların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler kanalların günlük yayın akışlarını kontrol ediyor. Bu akşam yayınlanacak yerli ve yabancı filmler de sinemaseverlerin radarında yer alıyor. Peki, 9 Haziran 2025 TV yayın akışı ile bayramın 4. günü televizyonda neler var? İşte, 9 Haziran Pazartesi TRT 1, Kanal D, ATV, Star TV, Now, TV8, Show TV yayın akışı...
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:55 Hangimiz Sevmedik
08:45 Kod Adı Kırlangıç
10:05 Kasaba Doktoru
13:00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
14:10 Seksenler
15:15 Teşkilat
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 3’te 3
22:35 Gönül Dağı-Kurban
01:40 3’te 3
03:45 Kasaba Doktoru
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:30 Gelinim Mutfakta
16:30 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Eşref Rüya
23:15 Hep Yek 4: Bela Okuma Altan
01:30 Hep Yek 4: Bela Okuma Altan
03:15 Yargı
05:00 Poyraz Karayel
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Can Borcu
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 İç Savaş
22:30 Anka
01:00 Anka
03:20 Aldatmak
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Sahipsizler
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Aramızda Kalsın
19:00 Star Haber
20:00 Sahipsizler
23:30 Deli Dumrul
01:30 Deli Dumrul
03:00 Kaderimin Oyunu
05:00 Aramızda Kalsın
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 Çalar Saat
10:45 Yasak Elma
13:45 En Hamarat Benim
16:45 Karagül
19:00 Now Ana Haber
20:00 Recep İvedik 4
22:30 Çift Kişilik Oda
04:00 Adım Farah
05:00 Elkızı
06:00 Karagül
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
09:00 Aşk Laftan Anlamaz
12:00 Bahar
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Sakar Şakir
21:45 Nasipse Olur
00:15 Sakar Şakir
01:45 Nasipse Olur
03:30 Kızılcık Şerbeti
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 Ebru İle 8’de Sağlık
08:30 Gel Konuşalım
10:55 Survivor Panorama
12:30 İşte Benim Stilim
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler
00:15 Survivor Ekstra
01:30 İşte Benim Stilim
04:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
9 HAZİRAN 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ