        'Twilight In Concert'e yoğun ilgi

        'Twilight In Concert'e yoğun ilgi

        Twilight (Alacakaranlık) serisi, 20. yılına özel olarak hazırlanan "Twilight In Concert" etkinliğine yoğun ilgi nedeniyle ek seans eklendi. Twilight In Concert, 10 Ocak 2026 Cumartesi saat 16:00 ve 21.00'de iki seansta Zorlu PSM Turkcell Sahnesinde izleyiciyle buluşacak

        Giriş: 05.01.2026 - 13:06 Güncelleme: 05.01.2026 - 13:06
        'Twilight In Concert'e yoğun ilgi
        Tüm dünyada milyonlarca hayrana ulaşan Twilight (Alacakaranlık) serisi, 20. yılına özel büyüleyici bir film-konser deneyimiyle Türkiye’de sahneye taşınıyor.

        Piu Entertainment organizasyonuyla gerçekleşecek Twilight In Concert, 10 Ocak 2026 Cumartesi saat 16:00 ve 21.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesinde izleyiciyle buluşacak.

        Bu özel etkinlikte, serinin ilk filmi dev sinema perdesinde orijinal diliyle gösterilirken, film müzikleri 12 kişilik rock ve orkestra müzisyenlerinden oluşan canlı topluluk tarafından sahnede birebir senkronize biçimde seslendirilecek.

        İzleyiciler, 1000 mumun aydınlattığı sahne atmosferi eşliğinde, Twilight’ın ölümsüz aşk hikayesini sinemanın ve müziğin büyüsüyle yeniden deneyimleyecek.

        Romanın yayınlanışının 20. yılına özel olarak düzenlenen bu gösteri, serinin unutulmaz müzikleri, etkileyici görselliği ve canlı performansın enerjisiyle izleyicileri Forks’un gizemli dünyasına davet ediyor.

        Konser biletleri, biletinial.com.tr, biletix.com.tr; passo.com.tr ve bubilet.com.tr’de satışa çıktı.

        #Twilight In Concert
        #Zorlu PSM
