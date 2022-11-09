ORTAK TWEET ATILABİLECEK

Elon Musk’ın yönetimine geçen Twitter’da her gün yeni bir özellik platforma gelmeye devam ediyor.

İlk olarak Kanada ve ABD gibi ülkelerde test edilmeye başlanmıştı ‘CoTweets’ olarak geçen bu özellik ülkemizde Ortak Tweet adında geçiyor. Kullanıcılar bu özellik sayesinde tek bir tweet ile birlikte paylaşım yapabiliyor.